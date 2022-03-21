Özel sporculardan Kardelen Demir, Hilal Zeynep Akçay, Abdullah Emre Kara, Arda Çınaroğlu ve Emre Aşçı, başarılarına yenisini eklemek için çalıştıklarını söyledi.

Milli atletlerden 23 yaşındaki Kardelen Demir, "Küçüklüğümden beri hep burada (eski 19 Mayıs Stadı yerleşkesindeki Atletizm Spor Salonu'nda) spor yapıyorum. Annemle birlikte geliyorum. Hasan Deniz Kalaycı hocamın destekleriyle spor yapıyorum. Milli sporcu oldum. Bugüne kadar 55 tane madalya kazandım." diye konuştu.

Kardelen, down sendromlulara yönelik, "Her gün spor yapsınlar, dışarı çıksınlar, benim gibi milli sporcu olsunlar. Ben spor yapmayı çok seviyorum. Herkes spor yapmalı." ifadelerini kullandı.

15 yaşındaki milli atlet Hilal Zeynep Akçay, 8. sınıfta eğitimine devam ettiğini belirtti.

"400 ve 800 metre koşuyorum. Tüm hocalarımızı çok seviyorum. Spor yapmayı çok seviyorum. Atletizmde 400 ve 800 metrede Türkiye şampiyonluğum var. 30 madalya kazandım. Koşmayı çok seviyorum. Tüm kardeşlerimin de koşmalarını isterim."

[Fotoğraf: AA]

Down sendromlu milli atletlerden 15 yaşındaki Abdullah Emre Kara severek koştuğunu belirtti.

"Hasan Deniz Kalaycı hocamı üzmüyorum. Üç yıldır bu sporu severek yapıyorum. Bir çok madalya kazandım. Bu sene Antalya'da Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmayı çok istiyorum. Müzik yapıyorum ve büyüdükten sonra vokalist de olmak istiyorum."

Abdullah Emre, daha sonra kendi hoş üslubuyla bir şarkı da seslendirdi.

Özel sporculardan 15 yaşındaki Arda Çınaroğlu hem atletizmi hem de yüzmeyi severek yaptığını belirterek "Sırtüstü ve kelebek yüzüyorum. 15 madalya kazandım." derken, Emre Aşçı, 4 yıldır atletizmle uğraşıp, 200 ve 400 metre koştuğunu, Furkan Saka da 100 ile 200 metrelerde koştuğunu, sporu çok sevdiğini ve bir ay sonra ilk Türkiye Şampiyonası'nda yarışacağını aktardı.

Hasan Deniz Kalaycı: Hiç kimse sporsuz kalmasın

Down sendromlu atletlerin antrenörlüğünü üstlenen Hasan Deniz Kalaycı, 12 yıldır özel çocuklarla çalıştığını belirtti.

Kendisinin de halen aktif olarak Trabzonspor Atletizm Takımı'nda maraton ve yarı maraton koştuğunu dile getiren Kalaycı, sporcuları hakkında bilgi verdi.

Kalaycı, Kardelen Demir'in başarılarına dikkat çekti.

"Kendisi 12 yıldır atletizm yapıyor. Son Avrupa Şampiyonası'nda 1500 ve 800 metre yürüyüş ile koşuda, 4x100 bayrak takımında dereceye girerek 5 madalya kazandı. Diğer çocuklara da örnek oluyor. Onları teşvik ediyor. Down sendromlu sporculara ablalık yapıyor."

Kalaycı, milli atlet Hilal Zeynep Akçay'ın 6,5 yıldır atletizmle uğraştığını aktardı.

"Atletizmde milli takıma girdi ve çok başarılı. Kendisi gibi özel sporculara örnek oluyor. Umarım o da ülkemizi çok başarılı bir şekilde uluslararası alanda temsil edecek."

[Fotoğraf: AA]

Kalaycı, Abdullah Emre Kara ile 3 yıldır çalıştıklarını dile getirdi.

"Spor onun için hem sosyalleşme, hem kendini ifade etme, hem de evden dışarı çıkma aracı. O da burada kendisini buldu. İnşallah hem yurt içi hem de yurt dışında başarılı şekilde ülkemizi temsil edecek."

Kalaycı, genel olarak down sendromlulara yönelik çalışmalarına ilişkin konuştu.

"En büyük amacımız bu özel çocukların diğer çocuklardan hiçbir farkı olmadığını göstermek. Birçok özel çocuk evlerinde. Bu çocukları gördükçe, 'Biz de spor yapabiliriz, biz de başarabiliriz.' diye dışarı çıkıyorlar. Her ilde Gençlik Merkezi var. Oralardan spora yönlendirebilirler. Down sendromlular, mental engelliler, görme engelliler, hiç görmeyen kardeşlerimiz, bedensel engelliler, hepsi spor yapabilir. Hiç kimse sporsuz kalmasın."

"Spor ve sosyalleşme anlamında başarılı olmaya başladık"

Kalaycı, bugüne kadar 1000'den fazla çocuğun spora başlaması için iletişime geçtiğini belirtti.

"Şu an devam eden 100'e yakın çocuk var. Onlara haftada iki gün antrenman yaptırıyorum. Başlangıçta biraz zordu. Şu an engelsiz çocukları da içlerine katarak, hem rehabilite hem de spor ve sosyalleşme anlamında başarılı olmaya başladık."

[Fotoğraf: AA]

Kalaycı, koşu dışında diğer branşlara da yönlendirdiklerini aktardı.

"Çocuklar öncelikle kendilerini ifade etmeyi öğreniyor. Burada her şey spor değil. Gelip koşmayabilir de. Sadece bekler ve izler. Bazen antrenman boyunca hiçbir şey yapmazlar. Önemli olan onların sosyalleşmesi ve sporla kendilerini bulmaları. Sonra sporda başarı da geliyor."

Kalaycı ayrıca, engellilerin spora başlamasına büyük destek sağlayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın'a ve emeği geçen herkese çok teşekkür etti.