Spor Toto Süper Lig'de 3 puan hasretinin 3 maça yükselmesi, yönetimi böyle bir hamle yapmaya yöneltti. Siyah beyazlılar, 3 Nisan'da oynanacak Trabzonspor maçına yeni teknik adamla çıkmayı planlıyor.

Sportif direktör Ceyhun Kazancı, uzun zamandır bu konuyla ilgili görüşmelerini sürdürüyordu. Birçok ismi eleyen Kazancı, yönetime Valerien İsmael ismini sundu.

46 yaşındaki çalıştırıcı, son olarak İngiltere Championship Lig ekibi West Bromwich Albion’da görev almıştı.

Ceyhun Kazancı'nın, Fransız teknik adamla her konuda anlaşma sağladığı ifade edildi. Ancak teknik direktör konusundaki son kararı Başkan Ahmet Nur Çebi verecek.

Çebi'nin onay vermesi halinde, Valerien İsmael ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Tecrübeli teknik adama, yıllık 700 bin euro ödenecek. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, kararını bu hafta içinde açıklaması bekleniyor.