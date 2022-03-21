Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğurhan Kutbay ile Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Akarçeşme, antrenman verilerini kaydeden yerli cihaz geliştirdi.

Spor sensor teknolojisi olarak geliştirilen yerli cihazlar "iVMES Athlete, Force Plate ve H-BORD", sıçrama, hızlanma, belirlenmiş kas gruplarının kuvvet ölçümü gerçekleştiriyor, anlık ölçüyor, analiz ediyor ve raporlayabiliyor.

[Fotoğraf: AA]

Sporcunun beline veya bileğine bir kemer aracılığıyla bağlanan iVMES cihazı, verileri anlık algılıyor ve bluetooth teknolojisiyle tablet ve telefonlara aktarıyor.

Verilerin raporunu da çıkaran cihaz, sporcunun gelişimine katkı sağlıyor, sporcu yaralanmalarının önüne geçiyor.

[Fotoğraf: AA]

Doç. Dr. Cengiz Akarçeşme: Ölçemediğimiz bir şeyi değerlendiremeyiz

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Mert Grup Sigorta Başantrenörü ve Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Akarçeşme, daha önce bu cihazlardan takımı için yurt dışından getirdiğini ifade etti.

Akarçeşme, teknik destek konularında sürekli sıkıntı olduğunu ve zaman kaybı yaşadıklarını belirtti.

"Hep 'ölçemediğimiz bir şeyi değerlendiremeyiz, değerlendiremediğimiz bir şeyi geliştiremeyiz ve yönetemeyiz' düşüncesindeyiz. Bu cihazların dolar ve avro kurundan dolayı maliyetleri çok yüksek geldi. Mühendislik fakültemizden destek istedik. Yerli spor bilimcilerle 'Bunları biz yapabilir miyiz?' diye düşündük. Ortaya çok güzel ürünler çıktı. 4 tane ürün var geliştirdiğimiz. Sadece branş olarak değil, Türk sporuna, Türk sporunun geleceğine çok ciddi yatırımlar yapacak ürünler. İVMES cihazı, oyuncuların spor yaralanması eğilimlerini belirleyip bunları azaltmayı sağlıyor. Sporcunun antrenman yükünü belirleyip, bunları yönetme imkanı getiriyor. Dolayısıyla da performansı bir noktada kontrol altında tutmayı sağlıyor. Yaralanma sonrasında spora dönüş esnasının aşamalı olarak gerçekleştirilmesini sağlıyor."

[Fotoğraf: AA]

"Takımlar beğendi hatta başka kulüplere de önerdiler"

Proje konusunda TÜBİTAK'a başvurduklarını belirten Akarçeşme, "Değerlendirildiğini ve onaylanacağını düşünüyoruz. Oradan bir ödül alırız inşallah. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TÜBİTAK'tan bu tarz projelere destek verilmesini bekliyoruz." dedi.

Cengiz Akarçeşme, birkaç lig ve takımlardan cihazı isteyenlerin olduğunu vurguladı.

"Takımlar beğendi, hatta başka kulüplere de önerdiler. Ancak bizim temel amacımız öncelikle yurt içi. Türkiye'de ilk etapta ürün geliştirme (ÜRGE) ve araştırma-geliştirme (ARGE) kısmını son noktaya getirmeyi düşünüyoruz. Belli geliştirmeleri yaptıktan sonra yurt dışındaki takımlara da göndermeyi düşünüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Doç. Dr. Uğurhan Kutbay: Her kulübün ulaşabileceği seviyede cihazlar değil

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğurhan Kutbay, Cengiz Akarçeşme ile Türk sporunu geliştirme adına neler yapabileceğini konuştuklarını ve projenin bu konuşmada ortaya çıktığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Kutbay, "Sporcuların antrenman verilerini kaydetme" düşüncesiyle cihazı geliştirdiklerini belirtti.

"Cengiz hocam yurt dışı kökenli cihazları gösterdi. Cihazlar döviz bazlı olduğu için çok pahalıydı. Her kulübün ulaşabileceği seviyede cihazlar değil. Daha uygun maliyetle yerli bir çözüm olarak bu cihazı geliştirdik. Maliyet yarı yarıya azalıyor. Bu konuyla ilgili Türkiye'de yapılmış başka cihaz da bulunmuyor. Cihazı projelendirdik ve üretime geçtik. Sonunda kullanmaya başladık. İlerleyen zamanda farklı branşlarda da kullanılabilecek. Geliştirdiğimiz yerli cihazla antrenman verilerini kaydediyor, Türk sporunun gelişimine katkı sağlıyoruz."