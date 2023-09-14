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Spor
İHA 14.09.2023 15:56

Elazığ'da Spor Köyü Projesi'nin yükseliyor

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 100 projesinden biri olan Spor Köyü Projesi'nin inşa çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı.

Elazığ'da Spor Köyü Projesi'nin yükseliyor
[Fotograf: İHA]

Göreve geldiği günden itibaren spora ve sporcuya destek vererek yatırımlarını sürdüren Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın 11 Ana Başlıkta 100 Projesi'nden biri olan Spor Köyü inşa çalışmalarının yüzde 40’ı tamamlandı.

Çalışmaların ardından hayata geçecek olan Spor Köyü ile Doğukent Mahallesi, cazibe merkezi haline gelecek.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Mahalle Muhtarı Muhammed Coşkun, Spor Köyü’nün Doğukent Mahallesi’ne cazibe kazandıracağını ifade etti.

"Elazığ Belediyesi ekipleri yoğun çalışmalarına devam ediyor. Spor Köyü projesinde, futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları, tenis kortu, amfitiyatro ve atletizm pisti, badminton sahası, 250 metrekare buz pateni ile kaykay pisti, geleneksel oyunların oynanacağı alan, çocuklara yönelik mini gösteri alanı, bisiklet ve yürüyüş yolları, oturma alanları ile yeşil alanları yer alacak. Bu olanaklarla Doğukent Mahallemiz spor anlamında bir cazibe merkezi olacak. Spor Köyü alanında vatandaşlarımız, pikniklerini yaparken çocukları da spor yapma olanağına sahip olabilecek. Umut ediyoruz ki Spor Köyü inşa çalışmaları kısa sürede tamamlanarak Doğukent Mahallesi’ne kazandırılacak. Elazığ Belediye Başkanımız Şahin Şerifoğulları’na böyle bir projeyi Elazığ’a kazandıracağı için teşekkür ediyorum."

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