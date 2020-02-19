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Eczacıbaşı VitrA'ya Hande Baladın'dan kötü haber
[Fotoğraf: AA]
Eczacıbaşı VitrA'nın CEV Şampiyonlar Ligi'nde Polonya ekibi Budowlani'yi 3-2 yendiği maçta sakatlanan Hande Baladın'ın sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildi.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Hande Baladın'ın, yapılan kontrolleri sonucunda sol ayak tarak kemiğinde kırık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.
Etiketler: Eczacıbaşı VitrA Hande BaladınSon Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 09:13
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