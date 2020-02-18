Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü yapılacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin biletleri, yarından itibaren satışa sunulacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre yarın Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu ve kongre üyeleri ile temsilci üyeler için satışa sunulacak biletleri, 20 Şubat Perşembe günü FB kart sahipleri ve Fenercell aboneleri alabilecek. Biletler, 21 Şubat Cuma günü ise genel satışa çıkarılacak.

Satışlar sadece internette "www.passo.com.tr" üzerinden yapılacak ve saat 11.00'de başlayacak.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin bilet fiyatları şöyle:

Öğrenci Tribünü: 80,00 TL

Migros-Spor Toto Tribünü: 160,00 TL

Fenerıum üst-maraton üst A-I Blok: 215,00 TL

Fenerıum üst-maraton üst H Blok: 240,00 TL

Fenerıum üst-maraton üst C-G Blok: 270,00 TL

Fenerıum üst-maraton üst D-F Blok: 290,00 TL

Fenerıum üst-maraton üst E Blok: 350,00 TL

Fenerıum alt AVİS-maraton alt A-I Blok: 375,00 TL

Fenerıum alt AVİS-maraton alt B-H Blok: 475,00 TL

Fenerıum alt AVİS-maraton alt T C-G Blok: 550,00 TL

Fenerıum alt AVİS-maraton alt D-F Blok: 660,00 TL

Maraton alt E Blok: 850,00 TL

Fenerıum alt AVİS E Blok: 950,00 TL

Misafir Tribünü: 200,00TL