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Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor
[Fotoğraf: DHA]
Süper Lig'in 23. haftasında 23 Şubat Pazar günü derbide Galatasaray'ı konuk edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladığı belirtildi.
Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptığı aktarıldı.
İdmanın, dar alanda yapılan hücum savunma organizasyonlarının ardından bireysel çalışmalarla noktalandığı kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.
Etiketler: süper lig Galatasaray Fenerbahçe derbi hazırlıklarıSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:38
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