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Tottenhamlı Son birkaç hafta sahalardan uzak kalacak
[Fotoğraf: AA]
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'ın kanat oyuncusu Son Heung-min, sakatlığı nedeniyle sahalardan birkaç hafta uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 26. haftasında 3-2 kazandıkları Aston Villa maçında sakatlanan Güney Koreli milli futbolcunun, sağ kolunda kırık tespit edildi. 27 yaşındaki Son'un iyileşmesinin birkaç haftayı bulacağı belirtildi.
Tottenham böylece ocakta 4 ay futbol oynayamayacağı açıklanan Harry Kane'den sonra hücum hattının bir diğer önemli ismi Son'dan da yoksun sahaya çıkacak.
Son, bu sezon 32 karşılaşmada 16 gol kaydetti.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Tottenham Son Heung-minSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:29
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