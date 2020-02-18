Haber Giriş: Kaynak: TRT SPOR
Altay'da Ali Tandoğan dönemi bitti
[Fotoğraf: AA]
Altay, teknik direktör Ali Tandoğan'la yollarını ayrıldı.
1. Lig ekiplerinden Altay'da Sportif Direktör Özden Töraydın'ın ardından bir ayrılık haberi daha geldi.
İzmir ekibi, teknik direktör Ali Tandoğan'la da yollarını ayırdı.
Siyah beyazlılarda Sait Karafırtınalar'ın yerine 15. haftada göreve gelen Ali Tandoğan, 8 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı.
Etiketler: altay Ali TandoğanSon Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 16:42
Son Haberler
- 17:13
- 17:05
- 17:05
- 17:04
- 17:00
Sıradaki Haber
Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz