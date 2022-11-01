Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası, Misli.com Sultanlar Ligi ve AXA Sigorta Kupa Voley'de mücadele edecek Eczacıbaşı Dynavit'in iddialı olduğunu dile getirdi.

Faruk Eczacıbaşı, katıldıkları tüm organizasyonlarda en önde yer almaya çalıştıklarını aktardı.

"Hedefimiz yine bütün kupalarda en ön safta yarışmak ve kupaları almak için uğraşmak. Tabii ki iddialıyız. Kendimizi Türk sporcuların gelişmesine adadık. Bu takımdan çok iyi oyuncular çıktı. Çok iyi oyuncular, dünya voleybol camiasına kazandırıldı. Eczacıbaşı Spor Kulübünün 56 yıllık tarihi var. Bunun önemli bir kısmında voleybol vardı. Kadın voleybolu sayesinde Türk kadınını dünyanın her yerinde duyurmayı başardık. Şu anda 2 bin küsur genç kızımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Bu, bizim için bir gurur vesilesi. Elbette şampiyonluk bizim için en önemli hedef, zaten şampiyonluk peşinde koşmazsanız bütün bunları yapamazsınız. Ancak bizim için asıl önemli olan sporun felsefesi, voleybolun Türkiye'deki durumu ve bizim bunu geliştirmemiz. Bunun için de iddialı olmaya ve mücadelemizi devam ettirmeye çalışacağız."

[Fotoğraf: AA / Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı]

"Ülkemizin gücünü hissederek mücadelemize devam edeceğiz"

Faruk Eczacıbaşı, kulüp olarak yaptıkları uzun süreli yatırımlarla bu seviyeye geldiklerinin altını çizdi.

"Bu bir günden diğer güne olan bir şey değil. Şirket takımı dediğiniz zaman bohçanızdan para çıkartırsınız, dükkana gidersiniz, en iyi voleybolcuyu raftan alırsınız, takımınızı kurarsınız, dünyanın en iyi voleybolcularıyla şampiyonluk peşinde koşarsınız. Bizim böyle bir hedefimiz yok. Bu taş üzerine taş koymaktan geçiyor. Öbürü ertesi sene ne olur bilemezsiniz. Onun için gerek şirket, gerek kulüp takımları olsun önemli olan camianın bütünleştiriciliği. Bu konuda da voleybolun dünyada örnek olduğunu düşünüyorum. Biz bunu devam ettireceğiz. Arkamızda bu toprakların gücünü, yanımızda ülkemizin gücünü hissederek mücadelemize devam edeceğiz."

Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Dynavit'te genç Türk oyunculara şans verildiğini vurguladı.

"Türk oyuncularımızın yaş ortalamasını 22,5'e düşürdük. Türkiye'de bütün takımlarda çok güçlü oyuncular var. Takımların çok güçlü oyuncularının mücadelesinden ziyade dinamik genç sporcularımızın mücadelesi halinde devam ettirmek istiyoruz. Bu, uzun dönemli hedefimiz."

Faruk Eczacıbaşı, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde elenmesine üzüldüklerini anlattı.

"Çünkü şampiyonluk da bekliyorduk. En azından ilk 4'e girmemiz lazımdı. Uzun dönemli baktığımızda biz bundan geriye düşmeyiz. Bugün voleybol kurumsallaşmış bir yapı. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz ya da ligin üst saralarındaki bir takım, herhangi bir nedenden dolayı şapkasını alıp giderse voleybolun kalitesi aynı şekilde kalır. Önemli olan da bu."