Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı 11:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Beşiktaş'ta Şenol Güneş oyuncularla yakından ilgileniyor
[Fotograf: AA]
Beşiktaş'ta gözler, Galatasaray derbisine çevrildi. Teknik direktör Şenol Güneş, oyuncularıyla birebir görüşmeler yaptı.
Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş oyuncularıyla yakından ilgileniyor.
Deneyimli teknik adam, saha içindeki yerleşimden prese kadar birçok konuda futbolcularıyla tek tek görüşerek isteklerini aktardı.
Galatasaray özellikle hücum yönünü analiz ettiren Şenol Güneş, top rakipteyken pozisyon almayı oyuncularına ezberletmeye çalışacak.
[Fotoğraf: AA]
Şenol Güneş, saha içi dizilişinde henüz radikal değişiklik yapmayı düşünmüyor. Tecrübeli teknik direktör, Dünya Kupası nedeniyle lige verilecek araya kadar ufuk dokunuşlarla yetinmeyi planlıyor.
Beşiktaş, Galatasaray derbisine 4-3-3 dizilişiyle çıkması bekleniyor. Oyuncu tercihleri ise antrenmanların ardından belirlenecek.
Etiketler: Beşiktaş Şenol Güneş
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