Federasyondan yapılan açıklamaya göre, ümitler, gençler ve 23 yaş altı kategorilerinde yer alan milli judocuların, yıl içinde dünya ve Avrupa şampiyonaları ile EYOF’ta 11’i altın, 12’si gümüş ve 9’u bronz olmak üzere toplam 32 madalya ile başarılı bir yıl geçirildi.

Genç milli judocuların 2022 yılında başarılı oldukları organizasyon ve madalyaları şunlar:

Gençler Dünya Şampiyonası: Özlem Yıldız (Altın), Fidan Ögel, Hilal Öztürk, Karma Takım (Gümüş), Merve Azak, Muhammed Demirel (Bronz).

Gençler Avrupa Şampiyonası: Merve Azak, Muhammed Demirel, Hilal Öztürk (Altın), Sıla Ersin, Münir Ertuğ, Karma Takım (Gümüş), İbrahim Demirel, Özlem Yıldız (Bronz).

Ümitler Dünya Şampiyonası: Sinem Oruç (Altın), Begümnaz Doğruyol, Zeynep Betül Sarıkaya (Gümüş), Zilan Ertem, Karma Takım (Bronz).

Ümitler Avrupa Şampiyonası: Zilan Ertem, Sinem Oruç (Altın), Ecem Baysuğ (Gümüş), Erman Gürgen, İbrahim Tataroğlu (Bronz).

23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası: Sıla Ersin, Hilal Öztürk, Karma Takım (Altın), Hasret Bozkurt, Münir Ertuğ (Gümüş), Mustafa Koç (Bronz).

EYOF: İbrahim Demirel (Altın), Recep Ergin (Gümüş).