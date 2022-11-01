Emre Mor, Fenerbahçe'de kadronun önemli oyuncularından biri haline geldi. Transfer olduğu dönemde alacağı süre tartışılan 25 yaşındaki futbolcu, hazırlık maçlarından itibaren büyük istek ortaya koydu.

Sadece hücumda değil savunmada da takımına katkı sağlamaya çalışan Emre, teknik direktör Jorge Jesus'un gözüne girdi. Emre Mor skor katkısıyla henüz yeteri kadar ön plana çıkamasa da, oyuna etkisi ile Portekizli çalıştırıcının beğenisini kazandı.

Rennes maçında 61'inci dakikada oyuna giren Emre, 88'inci dakikada takımının beraberlik golünü atarak Fenerbahçe'nin grup liderliğini sürdürmesini sağladı. İstanbulspor maçında da 11'de başlayan 25 yaşındaki futbolcu, 66 dakika sahada kaldı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maça çıkan Emre Mor, 3 gol ve 1 asistlik performansıyla Jesus'un vazgeçilmezleri arasında yer aldı.

Danimarka'nın Nordsjælland takımında yıldızı parlayan ve Borussia Dortmund'a transfer olan Emre Mor; Celta vigo, Olympiakos ve Galatasaray'da hayal kırıklığı yaşatmıştı

25 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük'teki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekmişti.