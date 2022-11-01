Medipol Başakşehir'in stoperi Youssouf Ndayishimi, hücumda hattındaki başarısıyla öne çıktı. Burundili oyuncu, 3-1 kazandıkları Bitexen Giresunspor maçında takımının ilk golünü attı. .

24 yaşındaki futbolcu, böylece tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 5'e çıkardı. Ndayisihmiye ilk golünü UEFA Avrupa Konfrerans Ligi Elemelerinde deplasmanda Maccabi Netanya'ya attı.

Başarılı savunmacı bu golüyle takımının İsrail'den 1-0 galip dönmesini sağladı.

[Fotoğraf: AA]

24 yaşındaki oyuncu daha sonra Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda 4-0 kazandıkları Hearst maçında fileleri havalandırdı.

Avrupa'da 2 gol atan Ndayisihmiye Süper Lig'de 3 kez tabelayı değiştirdi. Medipol Başakşehir'in 10. haftada 2-0 kazandığı İstanbulspor maçında da lacivert turunculuların iki golünü Burundili futbolcu attı.

Son olarak Bitexen Giresunspor maçında fileleri havalandıran Youssouf Ndayishimiye , Lig'de 3 golle takımının en skorer oyuncusu olmayı başardı.