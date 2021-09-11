Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 14:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın toprağa verilecek
Galatasaray Kulübü eski başkanı Duygun Yarsuvat, yarın düzenlenecek törenle defnedilecek.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, dün hayatını kaybeden Duygun Yarsuvat'ın cenazesi yarın 14.00'te Afet Yolal Cami'de kılınacak namazının ardından toprağa verilecek.
Akademisyen, hukukçu ve Galatasaray'ın 35'inci başkanı Prof. Dr. Yarsuvat 84 yaşında vefat etti.
2014'te Galatasaray'a başkan seçilen Yarsuvat, Mayıs 2015'te başkanlık koltuğunu Dursun Özbek'e bırakmıştı. Yarsuvat, evli ve üç çocuk babasıydı.
Etiketler: Galatasaray
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