6-1'lik Hollanda maçı, ipleri kopardı. Milli takımda Şenol Güneş devri sona erdi.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök köşesine, karar öncesinde Şenol Güneş ile yaptığı görüşmeyi taşıdı.

Güneş, son yenilginin ardından neden istifa kararı almadığını anlattı.

Şenol Güneş “Bana diyor ki; ‘İstifa edecek misin?’ ya dur bakalım daha soyunma odasındayız. O gün gelmemi isteyenler, bugün istemeyebilir. Bunlar normal ama gecenin o saatinde istifa etmek bu kadar kolay mı” dedi.

"Milli takımın hala şansı var"

Güneş, A Millilerin hala Dünya Kupası’na katılma şansı olduğunu vurguladı. "Eğer suçluysam 11 puanı da ben aldım" dedi.

Şenol Güneş, 6-1'lik mağlubiyeti sindiremeyeceğini söyledi. Milli takım kampına yetişemeyen oyunculara rağmen "başarısızlığı kabul ediyorum" açıklamasını yaptı.

"Konu tazminat değil"

Tartışmalara neden olan tazminat konusuna da değindi:

“Konu tazminat değil ki. Böyle bir şey konuşmadık ki. Rakamlar üzerinden yazıldığı zaman sanki ben pazarlık yapıyormuşum gibi bir hava yaratılıyor. Bu çok çirkin bir şey”

Güneş, Türk futbolu için danışma kurulu kurulması gerektiğini de vurguladı.