Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA, TRT SPOR
Başkent derbisi TRT SPOR'da
Süper Lig'den geçen sezon düşen MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği, 40 yıl sonra TFF 1. Lig'de karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT SPOR'da yayınlanacak.
Eryaman Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak maçı hakem Burak Pakkan ile yardımcıları Anıl Usta, Hüseyin Can ve Gamze Durmuş yönetecek.
Süper Lig'den geçen sezonun sonunda küme düşen iki başkent ekibi MKE Ankaragücü ile Gençlerbirliği, TFF 1. Lig'de 40 yıl sonra karşılaşarak puan mücadelesi verecek.
Etiketler: Gençlerbirliği MKE Ankaragücü TFF 1. Lig
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