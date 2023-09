Dursun Özbek: Okan hoca bizim çocuğumuz

RAMS Park'ta gerçekleştirilen anlaşmanın imza törenine, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili katıldı.

Dursun Özbek, Galatasaray Kulübü ile Başkent İnşaat arasında RAMS Park'ta imzalanan sponsorluk anlaşmasının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Başarılı bir sınav vereceğimizden eminim"

Özbek, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceklerini belirtti.

"Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için kurulacak takımı iyi tespit etmek, oynayacağımız oyuncuları iyi seçmek zorundayız. Bütçemizi de ona göre ayarlamak zorundayız. Şampiyonlar Ligi'nde ilk 16'ya giren takımların bütçesi 200-250 milyon avro civarındı. Çeyrek final oynayanların futbolcu maaş bütçesi 300 milyon avro civarında. Galatasaray bu sene 39 milyon avro civarında bir bütçeyle bu sahada mücüdele etmek istiyor. Sadece bütçeyle değil, Galatasaraylı olmanın verdiği ruhla bu seviyede başarılı bir mücadele gösterileceğinden herkes emin. Taraftarlarımızdan, sponsorluklarımızdan büyük destek alıyoruz. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz. İlk maçımızı Kopenhag ile çarşamba günü oynayacağız. Hazırız. Başarılı bir sonuç almak için odaklandık. Başarılı bir sınav vereceğimizden eminim."

Dursun Özbek, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nin kaba inşaatının sona erdiğini anlattı.

"Yaklaşık 14 bin 500 metrekare kapalı sahası olan çok önemli bir tesis. Yıl sonuna doğru ya da geçen bir sürede Florya'daki yerleşkemizi buraya taşımak istiyoruz. Bunun için de son derece süratli bir inşaat sürecinden geçiyoruz. Bütün sponsorlarımızdan da destek istiyoruz. Özellikle Florya projesinin yapılması için burasının süratle bitirilmesi gerekiyor. Florya'nın boşaltılmasıyla da oradaki inşaatın başlaması gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi Galatasaray'ın önümüzdeki 20-25 yılını dizayn edecek bir Florya projemiz var. Kemerburgaz, Florya projesinin başlaması için bitmesi gereken bir proje. Orada bize ne tür bir destek vereceklerini Başkent İnşaat ile oturup konuşacağız."

"Okan hoca bizim çocuğumuz"

Dursun Özbek, futbol takımlarının teknik direktörü Okan Buruk'un sözleşmesiyle ilgili soru üzerine konuştu.

"Okan hoca Galatasaray'da yetişmiş, futbol oynamış ve başarılarla dolu geçmişi var. Bugün de Galatasaray'ın antrenörlüğünü yapıyor. Sözleşme konusunda biz kendisine gerekeni söyleriz. Galatasaray ile sözleşmesi var. Maddi konularla ilgili bizim bir şey konuşmamıza gerek yok. Galatasaray ruhu ve anlayışı bunu gerektiriyor. Elbette Galatasaray, imkanları çerçevesinde Okan hocanın başarı çizgisini, kariyerini daha yukarı çekmesi için maddi ve manevi gereken desteği verecek. Okan hoca bizim çocuğumuz. Ne kadar başarılı olursa bizim için de o kadar sevindirici. Geçen gün kendisiyle konuştuk, hiçbir sıkıntı yok. Çok fedakar bir şekilde 'Başkanım siz ne diyorsanız odur.' şeklinde bir cevap verdi. Bunu biz yönetim olarak çok iyi anlıyoruz. Bu, Galatasaray duruşudur. Okan hoca ile Galatasaray yönetimi arasında problem olabilecek bir durum söz konusu değil."

Özbek, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün kim olması gerektiğine yönelik soruya yanıt verdi.

"Bu sorunun muhattabı Türkiye Futbol Federasyonu. Bizim bu konuda yorum yapmamız doğru olmaz, kendi aralarında konuşup en doğru kararı vereceklerinden eminim."

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, futbolcuları Victor Nelsson ve Sacha Boey ile yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacaklarına yönelik soru üzerine de "Sevgili Erden Timur bütün futbolcularla görüşüyor. Ne gerekiyorsa yapılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dursun Özbek, sponsorluktan dolayı Başkent İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Vergili'ye teşekkür etti.

"Futbol takımımızın koyduğu hedeflere ulaşması için destek veren her firma bizim için çok değerli. Galatasaray ile aynı hayalleri kurup, aynı başarılara ulaşmayı hedefleyen her markanın bizimle birlikte olacağına inanıyoruz. Bu birlikteliklerin sadece Galatasaray'a değil, bu markalara da çok büyük fayda sağlayacağına son derece eminiz. Hafta sonu güzel bir oyunla lig maçımızı kazandık. Çarşamba günü her zaman olmamız gereken yerde, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımızı oynayacağız. Umarım başarılı bir dönem bu maçla başlar. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, Başkent İnşaat'a ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Özbek, bu sene sponsorluk anlamında önemli adımlar attıklarını aktardı.

"Bu sene sponsorluk seviyesi çok yukarıya çıktı. Daha önceki senelerle kıyaslanmayacak şekilde bizimle beraber hayal kuran taraftarlarımızın şirketleri ile kurumların Galatasaray'a ilgisi son derece büyük. Özellikle futbol takımımızın gösterdiği başarılar, kurulan takımın şekli ve yıldız oyuncuların çokluğu dolayısıyla büyük bir talep oldu. Bu manada Galatasaray'a destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Uğur Vergili de taraftarı olduğu Galatasaray'a sponsor olmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti. Vergili, sarı-kırmızılı kulübe inşaat projelerinde de katkı sunmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Gücümüz yettiğince Galatasaray'ın yanında olmak inşallah bize nasip olur. Başkanıma teşekkür ediyorum. Olabildiğince yanınızda olmak istiyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum."