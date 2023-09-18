Cengiz Ünder'de Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor ile oynanan Trendyol Süper Lig maçında sakatlanan Cengiz Ünder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."