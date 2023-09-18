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Spor
AA 18.09.2023 12:22

Cengiz Ünder'de Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Bitexen Antalyaspor ile yaptığı maçta sakatlanan Cengiz Ünder'in sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği açıklandı.

Cengiz Ünder'de Fenerbahçe'ye kötü haber
[Fotoğraf: DepoPhotos]

Fenerbahçe, Bitexen Antalyaspor ile oynanan Trendyol Süper Lig maçında sakatlanan Cengiz Ünder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

"Dün akşam Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geldiğimiz maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Cengiz Ünder'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde sol arka adalesinde ikinci derece yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır."


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