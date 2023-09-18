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Spor
AA 18.09.2023 12:17

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile iç sahada puanları topladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada daha başarılı bir grafik sergiledi.

Trabzonspor'da Nenad Bjelica ile iç sahada puanları topladı
[Fotograf: AA]

Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 13 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederken beraberlik hiç yaşamadı.

Trabzonspor, iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonunda 15 puan topladı.

Deplasmanda ise 7 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 6 puanda kaldı. Bordo-mavili takım, böylece Bjelica yönetiminde 7 galibiyetin 5'ini Papara Park'ta aldı.

Trabzonspor büyük maç galibiyeti özlemine son verdi
Trabzonspor büyük maç galibiyeti özlemine son verdi

İç sahada farklı galibiyetler

Trabzonspor, sahasında geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Bordo-mavililer, bu sezon ise Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0 yenerken, iç sahada Hırvat çalıştırıcı yönetimindeki tek mağlubiyetini Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.

6 maçta 17 gol

Trabzonspor, iç sahada bütün maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bordo-mavililer, sahasındaki 6 karşılaşmada 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. 2,83 gol ortalaması kendi evinde yakalayan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 0,83 ortalama ile maçlarını oynadı.

Trabzonspor Beşiktaş'ı 3 golle geçti
Trabzonspor Beşiktaş'ı 3 golle geçti

Bjelica yönetiminde sahasındaki ilk büyük galibiyetini Beşiktaş'a karşı aldı

Trabzonspor, Bjelica ile 3. büyük karşılaşmasında ilk galibiyetini de sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yaşadı.

En son İstanbul'un üç büyük rakibi karşısındaki galibiyet sevincini, geçen sezonun 14. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenerek yaşayan bordo-mavililer, 266 günlük galibiyet özlemine son verdi.

Bjelica yönetiminde geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde siyah-beyazlı takımı mağlup ederek söz konusu maçlar içerisindeki ilk 3 puanını elde etti.

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