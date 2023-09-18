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Spor
AA 18.09.2023 09:15

Trabzonspor büyük maç galibiyeti özlemine son verdi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor, 266 gün sonra büyük bir karşılaşmayı kazandı.

Trabzonspor büyük maç galibiyeti özlemine son verdi
[Fotograf: AA]

Papara Park'ta siyah-beyazlı takım karşısına Mendy ve Onuachu gibi yeni transferleriyle sahaya çıkan bordo-mavililer, zorlu maçta rahat bir galibiyet elde etti.

Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Onuachu, 41. dakikada Bakasetas ve 61. dakikada Visca kaydetti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ligde 5. hafta sonunda 3. galibiyetini elde eden bordo-mavililer, puanını 9'a çıkararak şampiyonluk yarışında 'ben de varım' mesajını verdi.

En son İstanbul'un üç büyük rakibi karşısında geçen sezonun 14. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenerek galibiyet elde eden bordo-mavililer, galibiyet özlemine son verdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bjelica ile ilk galibiyet

Trabzonspor, geçen sezon ligin 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde oynadığı 3. büyük maçında ilk galibiyetini elde etti.

Geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde siyah-beyazlı takımı mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş'ın yenilmezlik serisi sonlandı

Beşiktaş ise bu sezon ilk yenilgisini aldı. Ligde 4 maçta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik alan siyah-beyazlılar, 7 puan topladı.

Fotoğraf: DepoPhotos[Fotoğraf: DepoPhotos]

Onuachu golü attı sakatlandı

Trabzonspor'un Nijeryalı oyuncusu Paul Onuachu, ilk maçında golle tanıştı. Karşılaşmanın 29. dakikasında rakip fileleri havalandıran Onuachu, 47. dakikada sakatlanarak yerini Enis Destan'a bıraktı.

Maç sonunda kutlama

Trabzonsporlu futbolcular maç sonu taraftarlarla galibiyeti kutladı. Bordo-mavili futbolcular, orta alanda toplanırken kaptan Uğurcan Çakır taraftarlara "üçlü" çektirdi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Taraftarlar galibiyetini horon ve kol bastı oynayarak kutladı

Maçın bitmesinin ardından Uzun Sokak'ta toplanan Trabzonspor taraftarları, takımlarının galibiyetlerini coşkuyla kutladı.

Bordo-mavi formalarını giyen taraftarlar, horon ve kolbastı eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan nişan töreninden çıkan gelin ve damatta taraftar grubuna katılarak bir süre kol bastı oynadı.

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