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Spor
AA 18.09.2023 09:05

Real Madrid La Liga'da 5'te 5 yaptı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 5. haftasında sahasında oynadığı maçta Real Sociedad'ı 2-1 mağlup eden Real Madrid, namağlup unvanını sürdürdü.

Real Madrid La Liga'da 5'te 5 yaptı
[Fotograf: Reuters]

Karşılaşmaya iyi başlayan ve 5. dakikada Ander Barrenetxea'nın golüyle 1-0 öne geçen Real Sociedad, skor üstünlüğünü ilk yarı sonuna kadar korudu.

İkinci yarı ilk atağında, 46. dakikada, Federico Valverde'nin golüyle beraberliği bulan Real Madrid, 60. dakikada Joselu ile öne geçti.

Sahadan 2-1 galip ayrılan eflatun beyazlılar 5'te 5 yaparak, 15 puanla liderliğini ve namağlup unvanını devam ettirdi.

La Liga'da Real Madrid dışında Barcelona ve bir maç eksiği olan Girona da henüz yenilgi almadı.

Real Madrid'de sakat olan futbolcular Arda Güler, Dani Ceballos, Thibaut Courtois, Eder Militao, Ferland Mendy ve Vinicius Junior maç kadrosunda yer almadı.

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