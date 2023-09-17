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Spor
AA 17.09.2023 20:50

Altay'da Tuna Üzümcü dönemi sona erdi

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Altay, teknik direktör Ayhan Tuna Üzümcü ile yollarını ayırdı.

Altay'da Tuna Üzümcü dönemi sona erdi

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Altay altyapısından yetişerek uzun yıllar formamızı başarıyla giyen, kulübümüzde sportif direktörlük görevine getirilen ve geçtiğimiz sezon itibarıyla teknik direktörlük görevini üstlenen Tuna Üzümcü ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tuna Üzümcü ile ekibine kulübümüzdeki üstün gayretleri ve verdikleri emeklerden dolayı teşekkür eder, kariyerlerde başarılar dileriz."

Üzümcü de X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Takımın teknik sorumlusu olarak hata da benim sorumluluk da... Hoşçakal Altay." ifadelerini kullandı.

Ayhan Tuna Üzümcü yönetimdeki Altay, ilk 5 haftada 1 galibiyet ve 4 yenilgi yaşadı.


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