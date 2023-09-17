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Spor
AA 17.09.2023 20:13

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Kayseri'de düzenlenen Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı
[Fotograf: AA]

Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'ndeki organizasyona, elemeleri geçerek finale kalmaya hak kazanan sporcular katıldı.

Şampiyonanın son gününde sporcular 5 kategoride mücadele etti.

Genel kategori tabla bendinde Alperen Alptekin birinci, Abdullah Ali İdris ikinci, Yiğit Kerem Kekeç ise üçüncü oldu.

Alperen Demir'in ilk sırayı aldığı kabak bendinde ise Emre Kibar ikinciliği, Veysel Batuhan Boy üçüncülüğü elde etti.

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Genel bendinde Alperen Demir birinci, Yiğit Kerem Kekeç ikinci, Alperen Alptekin ise üçüncü oldu.

Ödül töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kayseri'de böyle bir organizasyonun düzenlenmesinin en büyük nedeninin atlı sporlar için yapılan tesisler olduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Erdoğan, Türkiye'nin atlı okçulukta hızlı mesafe aldığını belirtti.

"Sporcularımızın sayısı artıyor, genç kardeşlerimizin katılımı artıyor, hanım kardeşlerimizin katılımı artıyor. Tabii ki tesis olunca daha çok antrenman yapabiliyor sporcularımız. Daha çok antrenman yapınca müsabakanın zevki daha da artıyor. Gösteri ekiplerimiz her geçen sene daha tecrübeli hale geliyor. Uluslararası müsabakalarda daha iyi dereceler gelmeye başladı. Bundan sonrası da artarak devam edecek."

Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası tamamlandı

Erdoğan, Türkiye Okçuluk Federasyonunun dünyadaki geleneksel okçuluk federasyonunun kurulmasında ön ayak olduğunun altını çizdi.

"Türkiye Okçuluk Federasyonu, Özbekistan'da 15 ülkenin federasyonuyla bir toplantı yaptı. Geleneksel Atlı Spor Federasyonumuz da hem atlı okçulukla hem diğer atlı branşlarımızda dünyada öncü federasyonlardan bir tanesi olarak yerini aldı. Bu tesislerin sayısının bir yandan artmasını hedefliyoruz, arzu ediyoruz. Tesisle iş bitmiyor, at var, atın bakımı var, atın seyisi var, arpası var, kolay bir spor elbette değil. Ama bu yayınlanmaya başladıktan sonra, insanlar bunu seyredip zevk almaya başladıktan sonra inanıyorum ki her geçen yıl bunu daha mümkün kılacak yatırımların, desteklerin de atlı sporlarımıza kanalize olduğunu göreceğiz. Türkiye'de dört geleneksel spor federasyonunun olması bizi daha da güçlü kılıyor, kurumsal anlamda netice almaya bizi yaklaştırıyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza geleneksel sporlarımıza desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Dünyada yalnız güreşte değil, okçulukta da birinci ligde Türkler en başa oynayan millet olarak bilinecekler. Yeni yetişen nesillerimiz de bilecekler ki bunlar bizim ata sporlarımız, bunlar bizim milli sporlarımız. Bu sporlarla biz değerlerimizi, kültürümüzü yaşatacağız. Kimliğimizi tahkim edeceğiz ve yeni nesillere bu kimliğimizi, bu kültürümüzü inşallah canlı bir şekilde aktaracağız."

Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ise Türkiye de atlı sporların üst seviyeye gelmesinde hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem de Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katkısının çok büyük olduğunun altını çizdi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları Bilal Erdoğan, Zübeyir Bekiroğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve milletvekilleri tarafından verildi.

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