Özel sporcular Batuhan ve Yiğit sutopu sayesinde iletişim becerilerini geliştirdi

Mental retardasyon rahatsızlığı bulunan Batuhan Yakup Çakır ile 2,5 yaşında otizm ve hiperaktivite tanısı konulan Yiğit Yeşilyurt, yüzmeyle başladıkları sporda gelişimleriyle dikkati çekiyor.

Trabzon Pasifik Spor Kulübü sporcusu 2 genç, antrenör Onur Mutlu'nun girişimleriyle bu yıl sutopu branşında lisans aldı.

Kulübün sutopu takımına giren 23 yaşındaki Batuhan ile 17 yaşındaki Yiğit, Ortahisar Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda çalışmalarını sürdürüyor.

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Türkiye Sutopu Federasyonu Trabzon İl Temsilcisi ve Trabzon Pasifik Spor Kulübü antrenörü Onur Mutlu, Yiğit ve Batuhan'ın yüzme branşında kulüplerinin sporcusu olduğunu söyledi.

Mutlu, Batuhan ile 7, Yiğit'le de 5 senedir çalıştıklarını belirtti.

"Yüzme yarışlarını sürekli takip ediyorduk. 'Özel sporcularımızı sutopu branşına da katabilir miyiz?' diye düşündük. Biz şunu yapmaya çalışıyorduk; bu çocukları hayata ne kadar daha entegre edebiliriz, ne kadar daha sosyalleştirebiliriz? Bunun için adım attık. Batuhan ve Yiğit haricinde Türkiye'de sutopu lisansı olan başka özel çocuk yok."

[Fotoğraf: AA]

Mutlu, bu konuda Türkiye Sutopu Federasyonu ile görüştüklerini ve lisans yönetmeliklerinde özel sporcuların bu sporu yapmasında engel olmadığını öğrendiklerini ifade ederek, böylece Yiğit ve Batuhan'ı sutopu takımında da maçlara çıkardıklarını aktardı.

Mutlu, sutopunun takım sporu olduğuna dikkat çekti.

"Sutopu bir takım sporu olduğundan takım arkadaşlarıyla antrenman yapmaya başladıkça birbirleriyle uyum sağladılar. Antrenmana biri gelmediğinde takım arkadaşları hemen soruyor, 'Neden gelmediler?' diye. Birbirlerini de aramaya başladılar bir noktadan sonra."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

"Biz bu çocukları kazandık, o daha önemli bizim için"

Mutlu, özel çocukların her şeyi yapabileceğine inandıklarını vurguladı.

"Bizim için sporda kazanmak ya da kaybetmek çok da önemli değil. Biz bu çocukları kazandık, o daha önemli bizim için. İlk geldikleri zamana göre Yiğit ve Batuhan çok büyük gelişim gösterdiler, özellikle iletişim anlamında. Çünkü özel çocuklar dışarıyla iletişimde zorlanabilir, daha içine kapanık gözükür ama şu an baktığınızda kendilerini en fazla geliştirdikleri konu, daha fazla iletişim kurmaları oldu."

Avrasya Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Batuhan Yakup Çakır, yüzmeye lisede başladığını belirtti.

"Arkadaşım sayesinde yüzmeyle tanıştım. Sutopunu ilk olarak internette videolarına denk gelerek izledim. Videoları izleyince daha da heyecanlandım, 'Ben de yapabilir miyim?' diye düşündüm. Sonrasında antrenmanlara girince arkadaşlarımla yapmaya başladım. Sutopu oynadığım için çok mutluyum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Yiğit Yeşilyurt ise sutopunu ve yüzmeyi çok sevdiğini dile getirdi.

"Onur hocamın desteğiyle havuz ve denizde yüzme antrenmanlarına katılıyorum. Üç senedir yüzüyorum, iki senedir de sutopu oynuyorum. Sutopu oynarken hem mutlu oluyorum hem heyecanlanıyorum."