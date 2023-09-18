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Spor
AA 18.09.2023 12:27

Fenerbahçe Beko Arturs Zagars ile anlaştı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Letonyalı oyun kurucu Arturs Zagars ile 3 yıllığına anlaşma sağladı.

Fenerbahçe Beko Arturs Zagars ile anlaştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'te geçirecek." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi 23 yaşındaki Zagars, 2017'de İspanya'nın Joventut Badalona takımına transfer oldu.


Badalona kariyeri boyunca kiralık olarak CB Prat, Braunschweig formaları da giyen Zagars, 2022-2023 sezonunu ise Litvanya temsilcisi Nevezis'te geçirdi.

Zagars, Nevezis formasıyla geçen sezon 22 lig maçında 15,4 sayı, 3 ribaunt ve 4,4 asist ortalamaları yakaladı.

Arturs Zagars, son olarak FIBA 2023 Dünya Kupası'nda 12,4 sayı, 7,4 asist, 2,6 ribaunt ortalamalarıyla oynadı.


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