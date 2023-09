Fenerbahçe Beko Arturs Zagars ile anlaştı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, 2023 FIBA Dünya Kupası'nda harika bir performans göstererek turnuvanın en iyi ikinci beşine seçilen Letonyalı genç oyun kurucu Arturs Zagars ile üç yıllık anlaşmaya vardı. Oyuncumuz, anlaşma kapsamında ilk sezonunu Avrupa Kupası'nda mücadele edecek Litvanya temsilcisi BC Wolves'te geçirecek." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe Beko'nun yeni transferi 23 yaşındaki Zagars, 2017'de İspanya'nın Joventut Badalona takımına transfer oldu.

Welcome to the family Arturs! pic.twitter.com/Z4YW7TefIS