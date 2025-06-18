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Türkiye
AA 18.06.2025 05:17

Sakarya'da otomobil ile iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde iki motosiklet ve bir otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Sakarya'da otomobil ile iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotograf: AA]

Karasu-Akçakoca yolu Küçükkarasu mevkisi Kocaali istikametinde, far ve stop lambası yanmadığı iddia edilen yabancı uyruklu A.A.S. yönetimindeki otomobille, yarıştığı öne sürülen motosiklet grubundan Sıtkı G.'nin kullandığı ve B.G. idaresindeki iki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki yola devrildi. B.G.'nin kullandığı motosiklette yangın çıkarken Sıtkı G. idaresindeki motosiklet ikiye bölündü.

Kazada sürücüler ile otomobildeki bir çocuk yaralandı, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaptıkları kontrolde Sıtkı G.'nin hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralılar A.A.S., M.A.S. ve B.G.'yi Karasu ve Kocaali devlet hastanelerine kaldırdı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, motosiklet kullanılamaz hale geldi.

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