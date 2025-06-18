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Türkiye
AA 18.06.2025 01:02

İZBAN'da güvenlik görevlisini darbederek öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir Banliyö Taşımacılığı Sistemi'nde (İZBAN) görev yapan bir güvenlik görevlisi, sigara içtiği için uyardığı yolcu tarafından darbedilerek öldürüldü. Şüpheli Mehmet D. tutuklandı.

İZBAN'da güvenlik görevlisini darbederek öldüren şüpheli tutuklandı

İZBAN'da yolculuk yapan Mehmet D., sigara içtiği gerekçesiyle güvenlik görevlileri tarafından uyarıldı. Uyarı nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Şüpheli, güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç ve Hasan K.'yi darbetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan güvenlik görevlileri, Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağırlaşan Alsaç, sevk edildiği Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alsaç'ın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mehmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İZBAN'dan açıklama

İZBAN tarafından olaya ilişkin yapılan açıklamada, güvenlik görevlilerinin tren içerisinde sigara içen ve kapıları tutarak hareket etmesini engelleyen yolcuya Adnan Menderes İstasyonu'nda müdahale ettiği belirtildi.

Güvenlik görevlilerinin şüpheliyi Cumaovası İstasyonu'nda trenden indirdiği ve agresif hareketlerini sürdürmesi üzerine arbede yaşandığı kaydedilen açıklamada, şu sözlere yer verildi:

"Çıkan arbedede 7 yıldır İZBAN'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Alsaç kafasından yaralanarak yere düştü. Şahıs daha sonra yerdeki güvenlik görevlimizin göğsüne düştü. İstasyona çağrılan polis ekipleri olaya müdahale etti, şahıs karakola götürülürken, güvenlik görevlimiz Alsaç ise hastaneye kaldırıldı. Göğsüne aldığı darbe nedeniyle tedavi altına alınan ve anjiyosu yapılan Alsaç, damar yırtılması nedeniyle ne yazık ki aramızdan ayrıldı. Üzüntümüz büyük."

Açıklamada, Seydihan Alsaç'ın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dilendi.

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