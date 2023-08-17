Dursun Özbek: Beşiktaş’tan özür bekliyoruz

Başkan Özbek, Galatasaray Adası'nda Sixt ile yapılan sponsorluk sözleşmesinin imza töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Beşiktaş'ın paylaşımıyla ilgili şöyle konuştu:

"Dün geceden beri çok üzgünüm. Galatasaray'ı bilmek, öğrenmek lazım. Böyle bir yakıştırma yaparken camiayı iyi tanımak lazım. Galatasaray, 500 yılı aşkın mazisi, gelenekleri ve etik değerleri olan bir kurum. Bu ülkeye değerli devlet adamları, bilim insanları yetiştirmiş, her konuda bu ülkenin önünü açan kişilere ev sahipliği yapmış, binlerce gencimize Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in değerlerini öğretmiş bir kurum. Ayrıca onunla da yetinmemiş, bu ülke için canını Çanakkale ve Kafkaslar'da veren talebeleri yetiştirmiş. Hep göğsümüz kabararak, 'Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzüdür.' diyoruz. Cumhuriyet'in yüzü olan bir kurumu bir terör örgütü ile ilişkilendirmek, onunla bir iş birliği varmış anlamına gelecek yorumlar yapmak, görüntüler paylaşmak, onunla yan yana getirmek dünyanın en saçma işi. Büyük bir hadsizlik ve gaf. Bunun Galatasaray'ı tanımamakla ilgili olduğunu düşünüyorum."

Özbek, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü'nden (FETÖ) büyük sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

"Bu eli kanlı terör örgütü ile ülkemiz çok büyük sıkıntılar yaşadı. Niye hala bu terör örgütünün değirmenine su taşıyacak şekilde bazı yakıştırmalar yaparak ülkeyi bölmeye, kutuplaştırmaya çalışıyorsunuz? Bugün ülkenin ihtiyacı bu mu? Ülkesini seven, ülkesine aşık herkesin bu konuda çok duyarlı olması lazım. Ülkeyi bölmeye, insanları kutuplaştırmaya çalışmaktan herkes uzak dursun. Galatasaray Kulübü olarak, açıkçası Beşiktaş Kulübünden bir özür bekliyoruz."

"Sosyal medyada bu provokatif olaya bağlı olarak insanlar infial halindeydi"

Galatasaray Kulübü Başkanı, sarı-kırmızılı camiayı Beşiktaş'a yanıt vermemeleri konusunda uyardı. Dursun Özbek, camiasına seslendi.

"Dün akşam sosyal medyada bu provokatif olaya bağlı olarak insanlar infial halindeydi. Buna ne gerek var? Beşiktaş ile 100 yıldan fazla süredir yeşil sahalarda rekabet ediyoruz, bir kardeşliğimiz var. Onların büyüklerine, kurucularına her zaman saygılıyız. Beşiktaşlı yöneticilere soruyorum; Neden buna ihtiyaç duydunuz, bundan ne elde ettiniz veya fayda sağladınız? Taraftarlarımız, kulübümüz ve çalışanlarımızdan bu konuda sakin olmalarını, bu provokatif kalkışmaya da prim vermemelerini, onlara uymamalarını rica ediyorum."

Özbek, ülkece birlik ve beraberlik içinde olmak gerektiğini dile getirdi.

"Hepimizin birbirimizi sevmesi, Türkiye'nin yeni bir yüzyıla başladığı dönemde, bütünleşmiş ve birleşmiş olmayı isterken böyle bir şeyi paylaşmakla bu ülkeyi bölmenin, ülkeye zarar vermenin yeri ve zamanı değil. Galatasaray, Cumhuriyet'in yüzü, vatanına aşık, vatanını seven insanların topluluğudur. Ancak hiçbir zaman kimsenin yanına yaptıklarını kar bırakmayacağız. Bunun hesabını Galatasaray en son raddesine kadar bu işe sebebiyet verenlerden soracaktır."

Özbek, daha önce Fenerbahçe'nin de benzer yakıştırmaları yaptığını hatırlattı.

"Eli kanlı terör örgütü ile Galatasaray'ı ilişkilendirme olayı yeni değil. Daha önce de bir başka kulüp aynı yakıştırmayı yapmaya çalışmıştı. Onlara da, 'Cinayet yerine önce katil gelişmiş.' demiştim. Katil, 'Bu vatandaşı kim öldürdü?' şeklinde soru sorarak kendisini olayın dışına taşımaya çalışırmış. Ben iki olayı da birbirine benzetiyorum. İki olay da birbirinin aynı. Galatasaray'ı eli kanlı terör örgütü ile ilişkilendirmek, dünyanın en saçma ve hadsiz işi. Cinayet mahalline önce cinayeti işleyen gelirmiş."

"Tete'de bir problem veya risk görmedik"

Dursun Özbek, Brezilyalı futbolcu Tete'nin transferinde herhangi bir sorun yaşamayacaklarını söyledi.

Dursun Özbek: Tete transferini uluslararası hukukçulardan yorum alarak gerçekleştirdik, herhangi bir risk görmedik. Kısa sürede takıma takılacak. pic.twitter.com/4GngcBsiXQ — TRT Spor (@trtspor) August 17, 2023

Özbek, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini feshettikten sonra kadroya katılan Tete'nin durumuyla ilgili konuştu.

"Bu konuda başından beri uluslararası hukukçulardan da yorumlar alarak transferi gerçekleştirdik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu transferde herhangi bir problem veya risk görmedik. Tete bizim oyuncumuz. Kısa sürede takıma katılacaktır."

Özbek, Chelsea'de forma giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech ile ilgili soru üzerine, "Erden bey olayı takip ediyor. Konuyla ilgili bir görüşmeye gitti. Olay çok taze. Detayını bilmiyorum." dedi.

"Gruplara da kalacağız"

Dursun Özbek, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacakları iddiasında bulundu. Özbek, yapılan yıldız transferlerinin UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek parayla ilgisi olmadığını aktardı.

"Galatasaray'ın bu sezonki planlamasında ana hedefimiz UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. Oradan gelecek çok büyük miktar para var. Ancak biz planlama yaparken Şampiyonlar Ligi'nden gelecek paranın üzerinde durmadık. Galatasaray'ın ait olduğu yer Şampiyonlar Ligi. Bize yakışan yer orası. Avrupalı rakiplerimiz de böyle söylüyor. Galatasaraysız Şampiyonlar Ligi pek sevilmiyor. Yaptığımız planlamada Şampiyonlar Ligi gelirleri dikkate alınmadı. Galatasaray tarihindeki en yüksek seviyeli sponsorluk anlaşmalarını yapıyoruz. Yıldız transferi, Galatasaray'a yakışan oyuncuların alınması, gruplara kalıp kalmamamızla ilgili değil. Gerekeni her halükarda yapıyoruz. Taraftarımız merak etmesin. Ayrıca gruplara da kalacağız."

Galatasaray SIXT ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Galatasaray Kulübü, araç kiralama şirketi SIXT ile yeni forma göğüs sponsorluğu sözleşmesi imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüp, 2019-2020 sezonunda bu yana ana sponsorlarından olan SIXT ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Forma göğüs sponsorluğunu içeren anlaşma gereği kulüp, ilk sezon için KDV hariç 195 milyon lira kazanacak. Her yıl enflasyona göre artış yapılacak anlaşmada ayrıca sportif başarıya dayalı prim ödemeleri de olacak.

Galatasaray Adası'nda düzenlenen imza törenine sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, başkan vekili Müge Çetin, SIXT Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Yiğit Aras ile futbolcular Fernando Muslera ve Mauro Icardi katıldı.

Törende konuşan Başkan Özbek, sponsorlukların önemine değindi.

"Araç kiralama sektörünün önde gelen firmalarından olan SIXT ile birlikteliğimiz uzun soluklu olacak. Bugün 5 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Uzun süreli anlaşma, SIXT markasının Galatasaray'a duyduğu güveni ve değeri gösteriyor. Bunun için SIXT'e ve çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum."

Özbek, ekonomik koşulların zorluğundan bahsetti.

"Türk futbolunun içinden geçtiği bu dönemde kulübümüze verilen her destek çok önemli. Bunun yanında Galatasaray markasına son dönemde gösterilen ilginin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hedeflerimize ulaşmak için Galatasaraylı olsun olmasın ama bizimle aynı hayalleri kuran markalarla iş birliği yapıyoruz. Galatasaray'ın kültüründe bir kişi veya grubun kontrolünü sürdürmesi amacıyla zorla yapılmış sponsorluklar yoktur. Bu hassasiyet ve hür irademiz, başka kulüplere de benzemiyor. Anlaşmamızın Galatasaray'ımıza, SIXT'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını diliyorum."

İkinci başkan Metin Öztürk, Galatasaray Adası'nın önemine değindi.

"Bu adayı bize sağlayan dönemin yöneticilerine teşekkür ediyorum. Dünya markasıyız, SIXT de dünya markası. Bu, birlikteliklerin ne kadar güçlü olduğunu ve devam edeceğini gösteriyor. Sayın Başkanımızın liderliğinde bu adada inanılmaz şeyler yapıldı. Bu, önümüzdeki 3-4 yılın özeti."

Icardi: Önümüzdeki yıllarda da bu formayı savunacağım

Törende konuşan takım kaptanı Fernando Muslera, "Bizim için çok büyük bir gurur. Galatasaray formasının göğsünde bu markanın yıllardır bizimle olması büyük bir gurur. Çok teşekkür ediyoruz. Her zaman onları arkamızda hissediyoruz." dedi.

Geçen sezon kiralık olarak forma giyen ve bonservisi alınan Arjantinli yıldız Mauro Icardi de "Bu formayı geçen sene kiralık oyuncu olarak giymiştim. Bu sezon bu ailenin bir parçası olarak giyiyorum. Önümüzdeki yıllarda da bu formayı savunacağım. Bu forma için elimden gelen her şeyi vereceğim. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Önümüzdeki yıllarda sahanın içinde gururlu bir şekilde mücadele edeceğim." şeklinde görüş belirtti.

Icardi, geçen sezon şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatarak, "Umarım önümüzdeki senelerde de başarılarımız tekrar edecek." diye konuştu.

Hancan: Umarım Galatasaray'ın önümüzdeki başarılarında katkılarımız olur

Bor Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, Galatasaray'ın başarılarına katkı vermek istediklerini söyledi. Hancan, kulübe 4 yıldır sponsor olduklarını belirtti.

"Dört yıl önce ilk imzaları attıktan sonra birçok gelişmeye şahit olduk. Çok güzel anlar yaşadık. Bu heyecanı hep birlikte paylaştık. Burada 4. yılımızda Galatasaray'ın ana sponsoru olmaktan büyük gurur duyuyorum. Bu sözleşmeyle umarım Galatasaray'ın önümüzdeki başarılarında katkılarımız olur. Galatasaray'ımızın muhteşem takımıyla şampiyonluklarını göreceğimize inanıyorum."

Müge Çetin ise Galatasaray taraftarı olduğunu belirtti.

"Bir Galatasaray taraftarı olarak burada olduğum için hem kişisel hem de şirketim adına çok büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bor Holding olarak Galatasaray'a ana sponsorluğunun yanı sıra diğer branşlara maddi ve manevi destek veriyoruz. Ekip olarak sporun değerini yüceltmenin farkındayız."

Yiğit Aras da Galatasaray'ın başarılarıyla dünyada tanınan bir kulüp olduğunu vurguladı.

"Galatasaray, elde ettiği başarılarla sadece Türkiye'de değil, dünyada da taraflı tarafsız herkesin beğenisini, sempatisini kazanmış uluslararası bir marka. SIXT de dünyada 100'den fazla ülkede faaliyet gösteriyor. İki büyük markanın iş ortaklığının devamını sağlayan başkanlarımıza ve yöneticilerimize teşekkürlerimi sunuyorum."