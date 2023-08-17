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Spor
AA 17.08.2023 14:22

Milot Rashica Beşiktaş formasıyla şampiyonluk hedefliyor

Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Milot Rashica, siyah-beyazlı ekibin lige 3 puanla başladığını hatırlatarak "Umarım iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı izledim, iyi bir başlangıç yaptık. Umarım sonuna kadar böyle gider ve şampiyonluk kupasını kaldırırız." dedi.

Milot Rashica Beşiktaş formasıyla şampiyonluk hedefliyor

Kulübün sosyal medya kanalına konuşan Kosovalı futbolcu, Beşiktaş'a transfer olduğu için büyük bir mutluluk ve heyecan yaşadığını açıkladı.

Rashica, Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinin ilk anından itibaren kendisine saygı gösterdiğini ve kulübün bu transferi çok istediğini aktardı.

"Benim için en önemli şey buydu ve Türkiye’ye, mutlu olduğum yere geri dönmek istedim. Ben ve ailem, burayı gerçekten çok sevdik ve burada iyi zaman geçirdik. Kulübün bana sunduğu plan ve projeler de çok iyiydi. Beni istediklerini hissettirdiler, o yüzden burayı tercih ettim. Geçen sene bu statta oynamıştım, atmosfer çok iyiydi. Türkiye'deki taraftarların bambaşka bir seviyede olduğunu söyleyebilirim."

"Takıma katkı vermek için elimden geleni yapacağım"

27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş forması altında goller atıp, asistler yapmak istediğini vurguladı.

"Hangi pozisyonda oynadığım pek fark etmiyor. Takımıma yapabileceğim en iyi katkıyı yapmaya çalışıyorum. Bu sadece gol ve asist değil elbette, sahaya çıktığımda yapabileceğim her şey."

Beşiktaş'ta 11 numaralı formayı giyeceğini söyleyen Rashica, taraftarları görmek için sabırsızlandığını belirtti.

"Takıma en iyi katkıyı yapmak ve taraftarlarımızı mutlu etmek için elimden geleni yapacağım. Umarım iyi bir sezon geçiririz. İlk maçımızı izledim, iyi bir başlangıç yaptık. Umarım sonuna kadar böyle gider ve şampiyonluk kupasını kaldırırız."

Rashica, Beşiktaş'ın sembolü olan kartalın aynı zamanda Arnavutluk ve Kosova halkları için de sembol olduğunu dile getirdi.

"Kartal işareti yaptığımızda bizi görenler kim olduğumuzu biliyordur. Bu bayrağımızı görenler için de geçerli. Gollerimi kartal işareti yaparak kutladım, kutluyorum. Hepimiz için çok özel bir anlamı var."

Futbolcu olmasını Kosova'da alt liglerde oynayan amcasının sağladığını da söyleyen Rashica, 6-7 yaşlarındayken futbol okuluna kaydolduğunu belirtti.

Kosovalı oyuncu son olarak Türkiye ile Kosova'nın birbirine benzeyen ülkeler olduğunun altını çizdi.

"Burada geçirdiğim zamandan keyif alıyorum. Bizde de börek var. Geldiğim şehirde çayı çok severiz. İki ülke arasında bunun gibi birçok ortak yön var."

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