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Spor
AA 17.08.2023 13:05

15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Ordu'da sürüyor

15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası, Ordu'da devam ediyor.

15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Ordu'da sürüyor

Yeni Ordu Stadyumu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın ikinci gününde, kız ve erkekler 50 metre takım müsabakaları yapıldı. Yarışmaların ardından dereceye giren takımlara ödüller verildi.

600'e yakın sporcu katılım gösterdi

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç yaptığı açıklamada, organizasyonun oldukça başarılı devam ettiğini belirterek, şampiyonaya 600'e yakın sporcunun katılım gösterdiğini söyledi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ordu'da bu şampiyonanın 5. kez düzenlendiğini belirten Genç, Türk okçuluğunun iyi yolda olduğunu, bu organizasyonlarda başarı elde eden sporcuların ileride Türkiye'yi Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyat oyunlarında temsil edeceğini vurguladı.

Genç, Ordu'dan 19 sporcunun şampiyonaya katılım sağladığını ifade ederek, bu sayının her geçen yıl artış göstermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şampiyona, 20 Ağustos Pazar günü sona erecek.

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