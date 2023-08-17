2023 Türkiye Pist Şampiyonası'nda üçüncü ayak yarışları İzmir'de yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, sezonun üçüncü yarışları 26-27 Ağustos tarihlerinde İzmir Park Yarış Pisti'nde organize edilecek.

ICRYPEX ana sponsorluğunda yapılan yarışlar, 26 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'da idari ve teknik kontroller ile başlayacak. Antrenmanlar ve sıralama turları ile devam edecek ilk günde, saat 15.15'te maxi grup ilk yarışı ve saat 16.15'te ise süper grup ilk yarışları koşulacak.

Maxi grup ikinci yarışı ise 27 Ağustos Pazar günü saat 13.50'de, süper grup ikinci yarışı ise saat 15.00'te başlayacak. Organizasyon saat 17.00'de ödül töreni ile sona erecek.