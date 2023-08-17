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Spor
İHA 17.08.2023 13:32

Van'da Su Sporları Festivali başlıyor

Van Denizi’ni tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 11.’si düzenlenecek olan "Van Denizi Edremit Su Sporları Festivali", 19 Ağustos Cumartesi günü başlayacak.

Van'da Su Sporları Festivali başlıyor

Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi ve Edremit Kent Meydanı’nda yapılacak olan festivalde, bir birinden güzel su sporları etkinlikleri yer alıyor.

Festival iki gün sürecek

19 Ağustos Cumartesi günü saat 11.00 itibariyle başlayacak olan festivalde; flyboard gösterimi, plaj futbolu, plaj voleybolu, plaj hentbolu, yelken, yüzme, kano, dragon, ördek yakalama, bilek güreşi, hemsball, parasailing, banana, ringo, sürat teknesi, jet ski, yelken, zeka oyunları, sergi ve halk oyunları ile halka açık gösteri ve yarışmaların yer alacağı belirtildi.

İki gün boyunca devam edecek olan yarışmaların ödül töreninin ise pazar günü saat 17.00’de yapılacağı kaydedildi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Van’ın tanıtımı açısından su sporları festivalinin önemli olduğunu ifade etti.

"İlimizin tanıtılması ve Van Gölü’nün turizme kazandırılması açısından önemli bir organizasyon olan 11. Edremit Denizi Su Sporları Festivali’ne tüm halkımız davetlidir. Van Gölü’nün kıyısında eşsiz bir festivale imza atacağız. Suyun kenarında olup da su festivali yapmamak mümkün değil. Bir taraftan imar, ihya, inşaat, altyapı, üstyapı yaparken bir taraftan da kültür, sanat, eğitim ve en önemlisi spor ve turizm alanlarında hizmetleri hayata geçiriyoruz.”

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