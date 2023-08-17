Açık 36.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
DHA 17.08.2023 13:10

Antalyaspor Konyaspor karşılaşmasına mutlak galibiyet için çıkacak

Antalyaspor, evinde oynayacağı Konyaspor maçında sezonun ilk galibiyetini almayı hedefliyor.

Antalyaspor Konyaspor karşılaşmasına mutlak galibiyet için çıkacak
[Fotograf: AA]

Süper Lig'in 2'nci haftasının açılış maçında sahasında yarın Konyaspor'u ağırlayacak Antalyaspor, mücadelenin hazırlıklarını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde bugün akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Akdeniz ekibi Antalyaspor'da sakatlığı bulunan Polonyalı forvet oyuncusu Adam Buksa'nın oynayıp oynamayacağı ise yapılacak kontrollerin ardında belli olacak.

Süper Lig'de 25, toplamda 51'inci randevu

Antalyaspor ile Konyaspor toplamda 50 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 13 galibiyet, 18 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig’de 24 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 4 galibiyet, 13 beraberlik ve 7 yenilgi elde etti.

Antalyaspor evinde üstün

İki takım arasındaki mücadelelerin 22’si TFF 2. Lig, 2’si Türkiye Kupası, 2’si hazırlık maçı ve 24’ü Süper Lig karşılaşması olarak tarihteki yerini aldı. İki takım Antalya'da ise toplamda 22 kez karşılaştı. Antalyaspor sahasında oynadığı maçlarda rakibine karşı 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 yenilgi elde etti.

17 maç 1-0 bitti

Kırmızı beyazlılar ile Konyaspor arasında en çok alınan skor 17 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 8'er maç 0-0 ve 1-1, 7 maç 2-0, 3 maç 2-1, 2'şer maç 3-1 ve 3-2, 1’er maç da 2-2, 3-0 ve 3-3 sona erdi.

Adam Buksa kontrol edilecek

Kırmızı beyazlı takımın bu sezon takıma dahil ettiği ve son antrenmanda sakatlanan Polonyalı forvet oyuncusu Adam Buksa'nın Konyaspor maçında oynayıp oynamayacağı ise bugün akşam saatlerinde yapılacak antrenman öncesi kontrol edilecek. 27 yaşındaki oyuncunun oynama olasılığının ise düşük olduğu öğrenildi.

Yeni transferlerin sahada olması bekleniyor

Akdeniz ekibi Antalyaspor'un kadrosuna dahil ettiği 6 oyuncunun 4'ünün Konyaspor maçında futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor. Erdoğan Yeşilyurt, Jakub Kaluzinski, Assombalonga ve Bytyqi'nin maça onbirde başlaması, Holtmann'ın ise sonradan oyuna dahil olması bekleniyor.

Antalyaspor ile Konyaspor arasında yarın Antalya Corendon Airlines Park Stadyumu'nda saat 21.00’da oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını ise Osman Gökhan Bilir ve Deniz Caner Özaral yapacak.

ETİKETLER
Antalyaspor Konyaspor Süper Lig
Sıradaki Haber
15 Yaş Altı Açık Hava Türkiye Okçuluk Şampiyonası Ordu'da sürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:29
Sinop'ta denize girme yasağı kaldırıldı
14:21
Tahtalı Barajı'nda doluluk son 14 yılın en düşük seviyesinde
14:22
Avcılar'da riskli bina kontrollü şekilde yıkıldı
14:09
Sakarya'da olumsuz koşullar nedeniyle 9 gündür denize girilemiyor
14:24
Memura yeni zam teklifi belli oldu
14:07
Düzce'de kentsel dönüşüm için 8 bölge belirlendi
Tekirdağlı balıkçılar "bol hamsi" umuduyla 1 Eylül'e hazırlanıyor
Tekirdağlı balıkçılar "bol hamsi" umuduyla 1 Eylül'e hazırlanıyor
FOTO FOKUS
Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nı su bastı
Almanya'da Frankfurt Havalimanı'nı su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ