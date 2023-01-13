New York eyaletindeki Lake Placid 2023 FISU Oyunları'nda, 46 ülkeden bin 443 üniversiteli sporcusu mücadele edecek.

Türkiye'den kısa kulvar sürat pateninde 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar ile artistik buz pateni branşında Fatma Yade Karlıklı ve Alp Eren Özkan oyunlarda yarışacak.

Organizasyon Komitesi Spor Konseyi Başkanı James McKenna, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yeni nesil küresel liderler olarak rolünüzü üstlenmeye hazırlanırken bu oyunların sizi spor ve rekabet sevinciyle doldurmasını umuyoruz." dedi.

Oyunlar, 22 Ocak'ta sona erecek.