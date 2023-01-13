Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Üniversite Kış Oyunları ABD'de başladı
ABD'nin ev sahipliği yaptığı Dünya Üniversite Kış Oyunları, açılış töreniyle başladı. Oyunlarda Furkan Akar, Fatma Yade Karlıklı ve Alp Eren Özkan mücadele edecek.
New York eyaletindeki Lake Placid 2023 FISU Oyunları'nda, 46 ülkeden bin 443 üniversiteli sporcusu mücadele edecek.
Türkiye'den kısa kulvar sürat pateninde 2022 Pekin Kış Olimpiyatları'nda 6. olan Furkan Akar ile artistik buz pateni branşında Fatma Yade Karlıklı ve Alp Eren Özkan oyunlarda yarışacak.
Organizasyon Komitesi Spor Konseyi Başkanı James McKenna, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Yeni nesil küresel liderler olarak rolünüzü üstlenmeye hazırlanırken bu oyunların sizi spor ve rekabet sevinciyle doldurmasını umuyoruz." dedi.
Oyunlar, 22 Ocak'ta sona erecek.
Etiketler: ABD
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