Körfez'den Atlas Okyanusu'na kadar uzanan Arap ülkelerinin bayrakları farklı olsa da milli takımların başarısıyla Arap dünyasının kalbi tek yürek atıyor.

Cezayir’in ev sahipliğinde 1-2 Kasım'da düzenlenen 31. Arap Birliği Zirvesi siyasetçileri bir araya getirirken, futbolun sevinci de tüm Arap halklarının bir araya gelmesini sağladı.

Suudi Arabistan'ın dünya futbolunun önde gelen isimlerinden Lionel Messi'nin oynadığı Arjantin'i beklenmedik bir zaferle 2-1 mağlup etmesi, sıkıntılarla boğuşan Yemen'den abluka altındaki Gazze'ye kadar adeta Suudi Arabistan'daki gibi sevinçle karşılandı.

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Araplar tek yürek

Suudi Arabistan- Arjantin maçında, bulduğu bir golle öne geçen ve üç golü ofsayt nedeniyle iptal edilen Arjantin, ikinci yarıda Suudi Arabistan'ın attığı iki golle yenildi.

Dünya Kupası'nın favori takımlarından birisine karşı zafer elde eden Suudi Arabistan, coğrafyada yaşanan birtakım sıkıntılara rağmen Arap dünyasını sevince boğdu.

Cezayir Milli Takımı'nın 1982'de Almanya'yı 2-1 yenmesinden bu yana hiçbir Arap milli takımı bu çapta bir başarı elde edememişti.

[Fotoğraf: AA]

Fas'ın galibiyeti

Fas'ın, Belçika karşısında iki golle sürpriz bir galibiyet kazanarak Brezilya'dan sonra grupta ikinci olması, 2022 Dünya Kupası'nda Arap dünyasını sevindiren diğer bir önemli zafer oldu.

Bu maçtan 9 gün önce oynanan kupa öncesi hazırlık maçında Mısır'ın Belçika'yı 2-1 yenmesinin ardından, Fas'ın galibiyeti Belçika'nın prestijini sarstı.

Fas'ı desteklemek için tribünlere gelen Cezayirli taraftarların Faslılarla birlikte "Kardeşiz, kardeşiz, düşman değiliz" sloganı atması, Araplar arasındaki kardeşliği perçinledi.

Katar medyası, 2022 Dünya Kupası'na katılan Suudi Arabistan, Fas, Tunus ve Katar taraftar gruplarının, Arap Taraftar Birliği kurarak dört milli takımın desteklenmesi için ortak marşlar yazma kararı aldığına yer verdi.

[Fotoğraf: AA]

Krizin ardından iş birliği

Suudi Arabistan ve Katar arasında yakın zamana kadar süren gerilim sonrasında, 2022 Dünya Kupası için Katar'a gelen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından sıcak bir şekilde karşılandı.

Doha'da Katar ve Ekvador arasında oynanan maçla başlayan Dünya Kupası açılış törenine katılan Bin Selman, üzerinde Katar bayrağı olan bir atkı taktı.

Katar Emiri Şeyh Temim ise Suudi Arabistan'ın oynadığı iki maçı tribünlerden seyrederek destek olurken, Katarlı taraftarlar da giydikleri Suudi Arabistan formalarıyla takıma destek verdi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ise Katar'ın organize ettiği 2022 Dünya Kupası boyunca tüm bakanlık ve devlet kurumlarına "Katar'a destek" talimatı verdi.

[Fotoğraf: AA]

Filistin Dünya Kupası'nda

Arap dünyasının ortak meselesi Filistin, resmen turnuvaya katılamasa da Katar'daki Dünya Kupası'nda bayraklar ve formaların yanı sıra çeşitli etkinliklerle unutulmadı.

Tunuslu taraftarlar Avustralya ile oynadıkları maçın 48. dakikasında, 1948'de yaşanan Nekbe olayını hatırlatmak için İngilizce "Filistin için Özgürlük" yazılı dev bir Filistin bayrağı açtı.

Tunus ve Fas taraftarları, desteklerini göstermek için Filistin formaları giyerek, Filistin kefiyesi (Puşi) takıyor. Katar'daki birçok dükkanda da İsrail için "Burası boykotu destekliyor" yazılı ifadeler asılmış durumda.