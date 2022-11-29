Katar'da 20 Kasım'da başlayan dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan kupadaki maçlar THY uçaklarında da gösterilecek.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanına hazır mısınız? Uçuşunuz sırasında futbolun bu en büyük turnuvasını IFE ekranlarımızdan takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.



Gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanına hazır mısınız?



Uçuşunuz sırasında futbolun bu en büyük turnuvasını IFE ekranlarımızdan takip edebilirsiniz! @sport24live'da FIFA World Cup™'ı canlı izlemenin keyfini çıkarın.#TürkHavaYolları pic.twitter.com/DZf8plqfFH — Türk Hava Yolları (@TK_TR) November 29, 2022



