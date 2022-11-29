Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 13:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dünya Kupası maçları THY uçaklarında da izlenebilecek
Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında 2022 FIFA Dünya Kupası maçları canlı olarak ekranlara getirilecek.
Katar'da 20 Kasım'da başlayan dünya futbolunun en büyük organizasyonu olan kupadaki maçlar THY uçaklarında da gösterilecek.
THY'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanına hazır mısınız? Uçuşunuz sırasında futbolun bu en büyük turnuvasını IFE ekranlarımızdan takip edebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.
— Türk Hava Yolları (@TK_TR) November 29, 2022
Gökyüzünde kesintisiz futbol heyecanına hazır mısınız?
Uçuşunuz sırasında futbolun bu en büyük turnuvasını IFE ekranlarımızdan takip edebilirsiniz! @sport24live'da FIFA World Cup™'ı canlı izlemenin keyfini çıkarın.#TürkHavaYolları pic.twitter.com/DZf8plqfFH
Etiketler: THY Katar Dünya Kupası
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