Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 17:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Dries Mertens Galatasaray'da
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Galatasaray, Napoli'de forma giyen Belçikalı futbolcu Dries Mertens ile anlaşmaya vardı.
Sarı-kırmızılılar transferde hız kesmiyor. Lucas Torreira'nın ardından Dries Mertens de Galatasaray forması giyecek.
Galatasaray'ın 1+1 yıllığına anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcunun bu akşam İstanbul'a geleceği öğrenildi.
35 yaşındaki futbolcu, bonuslarla birlikte yıllık 3 milyon 200 bin avro maaş alacak.
Dries Mertens, 9 sezon Napoli forması giydikten sonra geçtiğimiz sezon sonu serbest kalmıştı.
Etiketler: Galatasaray Transfer Haberleri
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