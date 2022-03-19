Dolmabahçe'de kazanan yok
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçı 1-1 sona erdi.
Beşiktaş, Hatayspor ile Vodafone Park'ta karşılaştı. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetti.
Karşılaşmanın gollerini Beşiktaş adına Michy Batshuayi 16. dakikada kaydetti. Hatayspor'un golünü ise 41. dakikada Saba Lobjanidze ağlarla buluşturdu.
Bu sonucun ardından ligde onuncu beraberliğini alan Beşiktaş, puanını 46'ya yükseletti. Süper Lig'de beşinci beraberliğini alan Hatayspor ise 47 puana yükseldi.
Atakaş Hatayspor ise bu sezonun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş'ı evinde 1-0 mağlup etti.
İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI
1. dakikada Ghezzal'in sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Larin, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
6. dakikada Rosier'in uzun pasında Batshuayi meşin yuvarlağı kafayla Larin'e bıraktı. Bu oyuncu ceza alanına girdiği anda sert vurdu, kaleci topu kontrol etti.
GOL - 16. dakikada Ghezzal'in pasıyla topla buluşan Batshuayi, rakiplerini geçtikten sonra yerden düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
28. dakikada Lobjanidze'nin sol çaprazdan güzel vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti.
GOL - 41. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği yakaladı: Hatay ekibi kazandığı serbest vuruşta Lobjanidze meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı da 1-1 beraberlikle tamamlandı.
İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI
48. dakikada Ghezzal ceza alanına sağdan girdiği anda sert vurdu kaleci meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
53. dakikada Güven'in sol kanatta yerden pasında altıpasın önünde topla buluşan Batshuayi'nin vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
59. dakikada Ghezzal'in kullandığı korner atışında ceza sahası içinde Josef'in kafa vuruşunda, kale önünde kendisine yönelen topu Batshuayi kötü bir kafa vuruşuyla auta gönderdi.
81. dakikada Rıdvan'ın uzak mesafeden sert şutunda top üstten auta gitti.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Yasin Kol, Esat Sancaktar, İlker Takpak
Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Vida, Necip Uysal (Dk. 46 Serdar Saatçı), Rıdvan Yılmaz, Josef, Can Bozdoğan (Dk. 76 Atiba), Ghezzal, Güven Yalçın (Dk. 66 Alex), Larin (Dk. 76 N'Koudou), Batshuayi
Atakaş Hatayspor: Munir, Adekugbe, Burak Öksüz, Sackey, Kamil Ahmet Çörekçi, Mehdi Boudjemaa, Onur Ergün, Lobjanidze (Dk. 79 Saint Louis), Ribeiro (Dk. 90+6 Selimcan Temel), El Kaabi (Dk. 90+2 Bertuğ Özgür Yıldırım, Diouf
Goller: Dk. 16 Batshuayi (Beşiktaş), Dk. 41 Lobjanidze (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 45 Al Kaabi, Dk. 62 Onur Ergün, Dk.90 Adekugbe, Dk. 90+6 Ribeiro (Atakaş Hatayspor), Dk. 60 Can Bozdoğan (Beşiktaş)