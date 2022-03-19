Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı kaleci Ersin Destanoğlu'nun yerine 18 yaşındaki Emre Bilgin görev aldı. Genç kaleci, bir resmi maçta ilk kez Beşiktaş forması giydi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray maçında ilk 11'de oynattığı Atiba Hutchinson, Alex Teixeira ve Umut Meraş'ı yedek soyundurdu. Galatasaray karşısında ilk 11'de görev alan Kenan Karaman, Atakaş Hatayspor maçında ise kadroda yer almadı.

Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Rıdvan Yılmaz, Josef de Souza, Michy Batshuayi ve Cyle Larin'i ilk 11'de sahaya sürdü.

N'Koudou kadroda

Atakaş Hatayspor maçına yedek başlayan Georges-Kevin N'Koudou, 19 maç sonra kadroda yer aldı.

Siyah-beyazlı formayla son olarak 3 Aralık 2021'de Süper Lig'deki Kasımpaşa maçında görev alan N'Koudou, yaşadığı uzun süreli sakatlık nedeniyle ligdeki 14 maçta takımını yalnız bıraktı. Bir Avrupa kupası maçında süre alamayan N'Koudou, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki 3 maçta da forma giyemedi.

Fransız oyuncu, Süper Kupa'daki Fraport TAV Antalyaspor maçında da aynı nedenle oynayamadı.

Yedek kaleci Göktuğ Baytekin

Ersin Destanoğlu'nun cezalı Mert Günok'un da sakat olduğu Beşiktaş'ta yedek kaleci olarak altyapıdan 17 yaşındaki oyuncusu Göktuğ Baytekin sahada yer aldı.

Beşiktaş'ta ayrıca Francisco Montero, Gökhan Töre, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı ve Emirhan İlkhan da yedek soyundu.

Siyah-beyazlı ekipte Welinton, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal ve Miralem Pjanic sakatlıkları nedeniyle Atakaş Hatayspor maçında forma giyemedi.

Tribünler boş kaldı

Soğuk havada oynanan maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi. Vodafone Park'ın tribünlerinde büyük boşluklar oluşurken, karşılaşmayı 7 bine yakın taraftar izledi.

Siyah-beyazlı takımın eski oyuncusu Cenk Tosun da karşılaşmayı izledi.