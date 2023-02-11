"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır'ın TFF 2. Lig'de mücadele eden ekibi Diyarbekirspor'da kulüp başkanı Serkan Genç, AA muhabirine açıklamada bulundu.

TFF'ye 2 gün önce başvuruda bulunduklarını ve ligden çekilmek istediklerini söyleyen Genç, ligdeki tüm haklarının saklı kalmak koşuluyla sezonun kalanında sahaya çıkmak istemediklerini ifade etti.

Serkan Genç, tesislerin zarar gördüğünü ve bazı noktaların yıkıldığını belirtti.

"Futbolcularımız bunalımda. Sportif direktörümüzün ve kaptanımızın akrabaları vefat etti. Bizim birçok akrabamız hayatını kaybetti. Mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz. Ligden çekilmek istiyoruz. Futbolcularımız yakınlarını kaybetti. Şu anda ülke olarak futbolu düşünecek durumda değiliz. Futbolcularımız da futbol düşünecek durumda değiller."

Serkan Genç, takımın İstanbul'a geldiğini ancak kafile olarak kalacak bir yer olmadığını da dile getirdi.

"Futbolcular ve teknik heyetimiz dağıldı. Oyuncular şehre gelmek istemiyor. Diğer kulüplerin de hepsi aradılar, sağ olsunlar. Bölgede birçok takım var. Adıyamanspor var, İskenderunspor var, BAL takımları var. Bütün kulüpler bizi destekliyor. Biz gerekeni yazdık TFF'ye. Sonucunu bekliyoruz. Pazartesi ya da salı günü karar çıkacaktır. TFF'den de aradılar, geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Bu şartlar altında sahaya çıkmak istemiyoruz."