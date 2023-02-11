Depremin ardından bir süre Kahramanmaraş'ta futbolcularıyla kurtarma çalışmalarına destek olan Baran, daha sonra Kırıkkale'ye döndü.

Valilik ve AFAD İl Müdürlüğünce Halk Eğitim Merkezi'nde organize edilen yardım çalışmalarında ekiplere destek veren Baran, deprem günü yaşadıklarını unutamıyor.

Teknik direktör Baran, deprem günü Karaman'daki maçlarının ardından gece saatlerinde Kahramanmaraş'a döndüklerini belirterek, 30 kişilik kafileyle tesislerde istirahate çekildiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Depremin şiddeti sürekli artarak inanılmaz bir sarsıntı oldu"

Baran, depremden bir dakika önce uyandığını ve televizyonu açtığını anlattı.

"Kumandayı elime aldığımda televizyonu açamadan bina sallanmaya başladı. Depremin şiddeti sürekli artarak inanılmaz bir sarsıntı oldu. Olduğum yerden kalkamadım. Artık teslim olduk, yapacak bir şey yoktu. Üçüncü kattaydım, atlama şansım yoktu. Atlamaya kalksam da pencere ve klima patladı. Yani oda alt üst oldu. Yatağa uzandım ve Kelime-i Şehadet getirdim, teslim oldum. Sarsıntıların ardından kendimizi hemen dışarı attık."

Baran, dışarıya çıktıklarında futbolcularla 15 dakika kendilerine gelemediklerini ifade ederek, anlatılamayacak duygular yaşadığını belirtti.

Baran, tesislerin karşısındaki 2-3 katlı binaların yerle bir olduğunu gördüklerini aktardı.

"Orada bir anne çığlık atıyordu. Ekip olarak annenin yanına gittik. Çocuğu içeride kalmıştı. 3 saat çaresizce bekledik çünkü sürekli sarsıntı olduğu için yaklaşamıyorduk. Sarsıntılar bitince enkaza girdik ve 2 yaşındaki Yunus'umuzu kurtardık. Yüzü gözümüzün önünden hala gitmiyor. Bizim için sevindirici kısmı bu oldu. 56 yaşındayım, böyle bir felaket görmedim. Bundan sonra da Allah göstermesin."

Nihat Baran, depremden birkaç gün sonra kulüp başkanı Mehmet Fatih Ceylan'ın yardımları sayesinde futbolcularla memleketlerine geldiklerini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Bu sezonluk bizi affetsinler"

Baran, depremin ardından 15 saat yanlarından ayrılmayan Ceylan'a, yardımlarından dolayı teşekkür etti.

"Memleketimizde yardım çalışmalarına başladık. Kırıkkale'miz bu konuda çok duyarlı, bütün il seferber olmuş durumda. Biz de dilimizin döndüğünce oradaki durumu anlatmaya ve yardım faaliyetlerine katılmaya gayret ediyoruz. Bütün Türk insanı ve şehrimle gurur duyuyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Kırıkkale'de insanlar elinden gelenin fazlasını deprem bölgelerine ulaştırmaya çalışıyor."

Baran, TFF yetkililerine çağrıda bulundu.

"Bu sezonluk bizi affetsinler. Çünkü bizim oraya dönmemiz söz konusu değil. TFF de umarım bizi devam ettirmez. Etsek de kimseyi bulamayız. Önümüzde Hatayspor ve Gaziantep FK örneği de var. Onlar için alınan kararın bizlere de uygulanacağını düşünüyorum ve rica ediyoruz."