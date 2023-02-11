Karabük İdman Yurdu Kulüp Başkanı Adem Aydım, yaptığı yazılı açıklamada, depremde birçok vatandaşı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Aydım, ülke olarak bu yıkıcı depremin yaralarını birlikte saracaklarına inancının tam olduğunu dile getirdi.

"Zonguldak Kömürspor ile oynanması planlanan ve gelirleri deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza bağışlanacak dostluk maçının, aynı coğrafyanın çocukları, kardeşleri, madenci ve işçi emekçi kentleri olarak güzel organizasyon olacağı kanaatindeyim."

Aydım, Zonguldak Kömürspor yönetimi ve teknik heyetlerle yapılacak görüşme sonrası yer ve tarihin belirleneceğini aktararak, taraftarları dostluk maçını izlemeye davet etti.