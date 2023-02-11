Komitenin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre IOC, Asya Olimpiyat Konseyi (OCA), Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC) ve Olimpik İltica Vakfından (ORF) oluşan Olimpik Hareket, doğal afetten etkilenen bölgelerdeki olimpiyat topluluğu ile yerel halka yardım etmek amacıyla bir milyon dolar bağış yapılmasına karar verdi.

"Spor altyapısı ağır hasar gördü"

IOC Başkanı Thomas Bach, Türkiye'nin güneydoğu bölgesi ve Suriye'yi etkileyen depremlerin yol açtığı can kaybı ve yıkımdan büyük üzüntü duyduğunu belirtti.

"Türkiye ve Suriye'nin olimpiyat komitesi başkanlarından depremin olimpiyat camiası üzerindeki etkileri hakkında bilgi aldım. Maalesef kurbanlar arasında olimpiyat topluluğundan çok sayıda sporcu ve üye var. Birçoğu evlerini kaybetti ve spor altyapısı ağır hasar gördü."

"En büyük ihtiyacın gıda, ilaç ve çadır olduğunu öğrendik"

Bach, olimpiyat topluluğu üyelerini en iyi nasıl destekleyebilecekleri konusunda düşündüklerini kaydetti.

"Görüşmeler sonucunda OCA, EOC ve ORF ile derhal harekete geçme konusunda anlaştık. Türkiye'de ilk acil yardımımız, sahadaki Olimpik İltica Vakfı ve paydaşları aracılığıyla yönlendirilecek. Suriye'de ise etkilenen bölgelere erişimi olan uluslararası sivil toplum ve Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla çalışacağız. Şu anda en büyük ihtiyacın gıda, ilaç ve çadır olduğunu öğrendik."