Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar 2. Lig 15. Grup'ta mücadele eden Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan, Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Ceren Akman'ın ve altyapı sporcusu Elçin Çınar ile Erkekler 2. Lig 5. Grup ekiplerinden Malatya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü oyuncusu Emincan Kocabaş, depremde vefat etti.

Öte yandan Sütçü İmam Üniversitesi Voleybol Takımı sporcuları Ümitcan Doğan, Azat Jumayev ve Sevgi Cihangir, depremde hayatını kaybetti.

"Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."