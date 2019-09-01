Spor

Diagne 5 kulüple görüşüyor

01 Eylül 2019 Pazar 12:50 - Son Güncelleme 01 Eylül 2019 Pazar 12:53

Galatasaray, geçen sezon devre arasında kadrosuna kattığı Mbaye Diagne ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Senagalli golcü ile Anderlecht, Lecce ve Verona'nın yanı sıra 2 Rus takımı ilgileniyor.

Galatasaray’da Mbaye Diagne ile yollar ayrılıyor. Takımdan gönderilmesi gündemden düşmeyen Senagalli golcü için 5 kulüple görüşmeler sürüyor. Belçika’dan Anderlecht, Rusya’dan Dinamo Moskova ve Spartak Moskova, İtalya’dan Lecce ve Verona, Diagne'yi kadrosuna katmak istiyor. Senagalli golcünün Anderlecht ile anlaşmaya yakın olduğu belirtildi. İtalyan basını, Belçika ekibinin Diagne'yi satın alma opsiyonuyla kiralayacağını iddia etti. 27 yaşındaki futbolcunun Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kaynak: TRT SPOR Etiketler: Mbaye Diagne Galatasaray

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