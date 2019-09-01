Avrupa Voleybol şampiyonası’nda son 16 turun karşılaşmaları başlıyor. Filenin Sultanları, Hırvatistan karşısında çeyrek final vizesi arayacak. Son 16 turu, tek maç eleme sistemine göre yapılacak.

Şampiyonayı üçüncü kez düzenleyen Türkiye, bu organizasyonun çeyrek finaline Polonya ile ortaklaşa, yarı final, üçüncülük ve final müsabakalarına ise tek başına ev sahipliği yapacak.

A Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Filenin Sultanları, C Grubu üçüncüsü Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Rakibiyle son olarak Gloria Cup hazırlık turnuvasında karşılaşan Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kazanmıştı.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak Türkiye - Hırvatistan karşılaşması, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT SPOR’dan canlı yayımlanacak. Şampiyonada bugün oynanacak son 16 turu maçlarının programı TSİ şöyle:

Türkiye (Ankara)

17.00 Sırbistan-Romanya

19.30 Türkiye-Hırvatistan

Polonya (Lodz)

19.00 Almanya-Slovenya

21.30 Polonya-İspanya

Slovakya (Bratislava)

16.30 Rusya-Belçika

19.00 İtalya-Slovakya

Macaristan (Budapeşte)

17.00 Hollanda-Yunanistan

19.30 Azerbaycan-Bulgaristan

Kaynak:TRT SPOR