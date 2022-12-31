Sezon başında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Pro Ligi'nde El-Nasr'dan transfer edilen 31 yaşındaki Dia Saba, 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısıyla kırmızı-beyazlı kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Saba, Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, teknik heyet, futbolcu arkadaşlarına, tüm personele ve taraftarlara teşekkür etti.

"Bu kulübe geldiğim ilk dakikadan son ana kadar herkes bana çok yardımcı oldu. Bana desteklerini gösterdi. Burada 4 ay kadar bir süre bulundum ama iki yıl gibi geçti. Çünkü bu kulübe çok alıştım ve kendimi çok rahat hissettim. Herkes bana iyi davrandı ve kendimi çok iyi hissettim."

Saba, kırmızı-beyazlı takımdan ayrılmak zorunda olduğunu belirtti.

"Ayrılığımın temelindeki sebep ailesel sebepler. Ailevi sebeplerden dolayı buradan ayrılıyorum. Geleceğimle ilgili ise aslında yorum yapmam gereken yerin burası olmadığını düşünüyorum. Buraya sadece herkese teşekkürlerimi sunmak için gelmiştim. Çünkü burada adaptasyon sürecimde bana çok yardımcı olan insanlar oldu. Geleceği konuşmanın zamanı burası değil."

Sivasspor'da oynamanın büyük bir zevk olduğunu dile getiren Saba, kulüpte çok güzel 4 ay geçirdiğini, güzel anılarla veda ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Kulübün tek bir eksiği var, taraftar"

Saba, takımın, şu an içinde bulunduğu durumun iyi olmadığını anlattı.

"Bu sebeple çok üzgünüm. Tabii bütün oyuncularımız, hocalarımız bunun için çok uğraşıyor, çok çaba sarf ediyor. Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne devam etmesini temenni ediyorum. İleriki zamanlarda bunu da başaracaklarına eminim. Belki benim ayrılışım şu an uygun bir zaman değil. Ama olmak zorunda olduğu bir zamanda ayrılıyorum. Bunun için de çok üzgünüm, keşke böyle olmasaydı. Takım iyi bir durumda değil ama bu takım birçok şeyi başarabilecek bir takım. Özellikle başkanımız bu kulüp için elinden gelen her şeyini geçmişte verdi ve hala vermektedir. Bence kulübün tek bir eksiği var, taraftar. Kulübün taraftarın desteğine ihtiyacı var. Sadece kulübün değil bütün oyuncuların da buna çok ihtiyacı var. Çünkü yeterli desteği görmediklerini düşünüyorum. Ligde daha iyi, bir pozisyonu hak ediyoruz ama bu futbol, bazen istediğiniz gibi olmuyor. Sivasspor geçmişte bu zor durumlardan çıkmasını çok defa bildi. Bence yine bu zor durumlardan çıkacaktır."

"Futbol oynamaya devam edeceğim"

Saba, kulüp başkanı ve yöneticilerin kendisinin Sivasspor'a gelmesi için çok uğraştıklarını vurguladı.

"Hepsi de ellerinden geleni yaptılar. Bunun için kendilerine çok teşekkürlerimi sunuyorum. Buradaki konu, para, kariyer veya başka bir kulüpte oynamak değil tamamen ailesel bir durum. Ben çünkü daha çok aile adamıyım. Tabii ki futbolu bırakmayacağım, futbolu çok seviyorum. Futbol oynamaya da devam edeceğim. Buradan başka bir kulübe gideceğim ama ailemin de tercihleri var. Onların da düşüncelerini tatmin etmek doğrultusunda hareket ediyorum."

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Herkes bana iyi davrandı, kendimi çok iyi hissettim.



Takımımızın UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne devam etmesini temenni ediyorum.



Bence kulübün tek bir eksiği var, taraftar. Kulübün taraftarın desteğine ihtiyacı var.



Detaylar https://t.co/EW2s8n3wF0 pic.twitter.com/6k733R02wb — Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) December 30, 2022

Saba, geleceğiyle ilgili şu an bir açıklama yapmak istemediğini söyleyen Saba, menajeri ile yapacağı görüşmeler sonunda konunun açıklığa kavuşacağını aktardı.

Saba, çocuklarının geleceğini düşünmek zorunda olduğuna dikkat çekti.

"Burada uluslararası bir okul yok. Benim büyük çocuğum da şu an birinci sınıfta, kendisi Türkçe bilmiyor. Kendi ana dilinde veya İngilizce dilinde eğitim göremiyor. Asıl sebep bu diyebilirim. Mesele yani Türkiye veya başka bir şeyle alakalı değil."

Galatasaray maçında iptal edilen gol

Saba, Galatasaray ile oynadıkları maçta Sivasspor'un VAR'a gidilerek iptal edilen golüyle ilgili bir soruya yanıt verdi.

"Arkadaşlarımla da konuştuk, hiçbirimiz o golün neden iptal edildiğini bilmiyoruz. Bence hakemin kendisi de tam olarak golün neden iptal edildiğini bilmiyor. Orada elini kaldırdı, ofsayt gösterdi ama ofsayt nerede var onu da bilmiyoruz, onu da görmedik. Bence kimse bilmiyor bu golün neden iptal olduğunu. Bu da şunu gösteriyor ki VAR sistemi de hata yapabiliyor. Maçta galibiyet olmasa da en azından beraberliği hak etmiştik. Belki galibiyetle de sonuçlanabilirdi ama olan oldu. Futbolda zaman her zaman kısıtlıdır. 4 gün sonra Konya maçımız var, bu maça odaklıyız. Konya'dan kısa bir süre sonra yine maçımız var. Bu kadar kısa zaman aralıkları için de geçmişe takılıp kalamayız."