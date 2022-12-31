Hayata 67 yaşında gözlerini yuman unutulmaz voleybolcu Baltacıoğlu için önce 22 yıldır başkanlığını yaptığı Altınyurt Spor Kulübünde tören düzenlendi. Törene Dünya Baltacıoğlu'nun ailesi, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF yöneticileri ile Baltacıoğlu'nun yakınları katıldı.

Törende konuşma yapan TVF Başkanı Üstündağ, voleybol camiasının yakın zamanda Metin Görgün'ü de kaybettiğini hatırlattı.

"Böyle bir günde bir araya gelmek istemezdik ancak takdiriilahi. Dünya ağabeyimiz sadece voleybola değil sporcu ve örnek kişiliğiyle tüm Türkiye'ye örnek olmuş bir insandı. Ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum."

Mehmet Akif Üstündağ, Dünya Baltacıoğlu'nun adının erkekler ve kadınlarda devam eden AXA Sigorta Kupa Voley sezonuna verileceğini açıkladı.

Kulüpte düzenlenen törenin ardından Baltacıoğlu'nun naaşı Altunizade'deki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'ne getirildi. Dünya Baltacıoğlu, burada öğle vakti kılınan cenaze namazından sonra Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.

İstanbul'da 1955 yılında doğan ve profesyonel voleybol kariyerine Altınyurt'ta başlayan Dünya Baltacıoğlu, sırasıyla Vinylex İstanbul, Eczacıbaşı, Birra Taxis Chieti, Allegrino Lanciano, Arçelik, Fenerbahçe ve Galatasaray formalarını giydi.

Türkiye'yi 4 yıl İtalya'da temsil eden Baltacıoğlu, oyunculuk kariyerini 1991-1992 sezonunda noktalamıştı.

Plaj voleybolunun Türkiye'ye getirilmesinde ve gelişiminde önemli rol oynayan Baltacıoğlu, Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Plaj Voleybolu Dünya Konseyinde de görev aldı.

Dünya Baltacıoğlu, milli takımda 135 maçta görev aldı.