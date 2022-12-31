Beşiktaş, Adana Demirspor'u yenerek moral buldu. Teknik direktör Şenol Güneş'in, karşılaşmanın belli bölümlerinde oynanan futboldan memnun olduğu öğrenildi.

Ancak tecrübeli çalıştırıcının, oyuncuların saha içindeki uyumunda sorunlar tespit ettiği dile getirildi. Güneş'in, antrenmanlarda takım bütünlüğü konusuna yoğunlaşacağı ifade edildi.

Sezonun genelinde istikrarsız bir görüntü çizen siyah beyazlılar, çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş yeni yılda iç sahada Kasımpaşa ile oynadıktan sonra Konya ve Kayseri deplasmanlarında mücadele edecek.

Bu maçlardan kayıpsız ayrılmak isteyen siyah beyazlılar, galibiyet serisi yakalayarak zirve yarışındaki iddiasını artırmayı planlıyor.

Diğer yandan yeni yılın ilk haftasında Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve teknik direktör Şenol Güneş bir araya gelecek. Yapılacak görüşme sonrasında Beşiktaş'ın devre arası transfer politikası netlik kazanacak.